"Dupa decizia de achitare a ICCJ au aparut tot felul de explicatii evident neadevarate : ca m-au salvat deciziile CCR (desi nu am fost niciodata acuzat de abuz in serviciu si deci nu se aplica la mine) / ca instanta m-a pus sa platesc prejudiciul (desi la mine ANAF nici nu s-a constituit parte civila deoarece nu am produs prejudiciu) / ca judecatoarele au decis gresit sau au fost speriate politic (desi toti cei care cunosc sistemul de justitie considera fara ezitare ca sunt printre cele mai corecte, bine pregatite si impartiale) !

Nimic adevarat - pur si simplu incompetenta si reaua credinta din partea procurorului care a anchetat cazul / simplu si clar . Antipatia fata de cineva nu trebuie niciodata sa justifice un abuz sau o incalcare a legii. Daca nici in fata acestor evidente nu acceptam fondul problemei nu o vom rezolva niciodata!

Ps - multumesc tuturor celor care m-au felicitat si s-au bucurat pentru mine (in public sau in privat). Raman cu gustul amar ca PSD (partidul in care am muncit 15 ani ) a adoptat o tacere rusinoasa. E cineva acolo, la K10 , atat de suparat ca mi s-a facut dreptate?!?", a scris Victor Ponta pe Facebook.