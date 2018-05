"Propunerile cuprinse in proiectul de lege au fost analizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul comisiei de specialitate, pozitia exprimata de Consiliu si transmisa Parlamentului tinand cont si de numeroasele propuneri si observatii comunicate de instantele judecatoresti si de parchetele de pe langa acestea cu privire la proiectul de lege, dar si cu privire la alte modificari legislative, rezultate din aplicarea Codului penal, in privinta carora s-a apreciat ca ar conduce la imbunatatirea cadrului normativ.

Propunerile si observatiile ce concretizeaza pozitia Consiliului Superior al Magistraturii sunt sustinute in cadrul dezbaterilor parlamentare de catre reprezentantii acestei autoritati publice.

In lumina rolului sau constitutional, de garant al independentei justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii va continua demersurile institutionale pentru un cadru normativ care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, dar si realizarea unei justitii eficiente, bazata pe proceduri predictibile.



In procedura parlamentara, in realizarea dreptului membrilor autoritatii legislative, pot fi formulate amendamente, care se supun analizei Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului si in raport de care Consiliul Superior al Magistraturii isi va exprima pozitia.

Referitor la preocuparea sistemului judiciar fata de informatiile aparute in spatiul public cu privire la unele amendamente la proiectul de lege in discutie, mentionam ca, in procedura parlamentara, Consiliul nu va sustine acele amendamente care nu corespund dezideratelor de mai sus, respectiv propunerile vizand introducerea infractiunilor de ,,Rea-credinta” si ,,Grava neglijenta” sau alte incriminari de natura sa aduca atingere independentei justitiei", se arata in mesajul CSM transmis catre instante si parchete.