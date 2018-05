"Am vazut cum falsifica dosare, cum isi fac tinte din oameni si fabrica dosarele, fabrica probele si le trimit in instantele de judecata unde exista culoare organizate de SRI. Indiferent ce ar face SRI sau un procuror, daca judecatorii ar fi intr-adevar independenti, nu ar fi parte a acestui sistem, unii dintre ei, ai avea macar garantia ca ai parte de un proces corect si o sentinta corecta. (...) Daca nu ar exista aceste culoare, am putea avea sansa unei justitii corecte", a mentionat Udrea, citata de stirileprotv.ro.

Chestionata de jurnalisti daca este sigura ca va fi condamnata cu executare, raspunsul Elenei Udrea a fost: "Nu sunt sigura ca voi fi condamnata pentru ca CCR a declarat faptul ca toate probele facute cu ajutorul SRI sunt nule absolut. Daca exista in apel cazuri de nulitate absoluta, cazul se retrimite spre judecare la instanta de fond. Sa am sansa sa ma apar in fata unei instante corecte, care nu este formata din judecatori care executa ordinele, este tot ce imi doresc. Fara discutie ma intorc in tara, daca mi se da sansa sa ma apar corect. (...) Ma astept ca protocolul SRI – ICCJ sa fie publicat. Nu este doar situatia Elenei Udrea. Cazul meu este primul in care trebuie sa se decida intr-o astfel de situatie, cu probe facute de SRI, dar dupa dosarul meu vin zeci de alte dosare unde va trebui sa se ia o decizie. Ce facem cu aceste dosare cu probe facute de SRI. DNA a raspuns ca a cerut informatii de la SRI, dar nu a specificat care sunt acestea. Eu nu am fost interceptata. Exista o interceptare a altor doua persoane din dosar, pe care instanta de fond a indicat-o in condamnarea mea. Avocatii mei au cerut retrimiterea dosarului la instanta de fond pentru ca aceste probe sa fie eliminate, iar dosarul sa se judece in conditii de legalitate. Aceasta este solutia pentru toate dosarele in care s-a lucrat cu SRI".

De asemenea, ea a tinut sa mentioneaza ca a plans in momentul in care Adrian Nastase a fost condamnat.

"Eu am plans. Erau mai multi oameni de fata. Nu intelegeau, ca era un adversar. Mie mi se parea grav ca o tara isi condamna asa un fost premier", a spus ea intr-un interviu acordat de Antena 3.