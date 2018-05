„Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea mea in judecata de catre doamna Primar General pe motiv de calomnie, ca urmare a declaratiilor in care spuneam ca ceea ce sustine administratia PSD-Firea pentru sistemul de transport taxi din Bucuresti este ambramburit, imbacsit de exemple de proasta practica, de care bucurestenii s-au saturat pana peste cap.

Cred in continuare ca abrambureala si lipsa de judecata sunt caracteristicile esentiale ale actiunilor administratiei PSD-Firea nu doar in ceea ce priveste transportul, ci in general in tot ceea ce este esential pentru Bucuresti: trafic, infrastructura, termoficare. Cred ca ceea ce face administratia PSD in Bucuresti si in cele sase sectoare este o spoiala, nu gandire administrativa, si un haos vesel, care va tine Bucurestiul blocat.

Pentru mine si pentru PNL, singura concluzie, dupa decizia instantei, este ca vom avea critici mai dure si mai directe fata de ceea ce face PSDragnea-Firea in administratia Capitalei”, a declarat Cristian Busoi, dupa pronuntarea sentintei.

In luna aprilie, Gabriela Firea a declarat ca il va da in judecata pe Busoi si pentru faptul ca nu sunt votate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti proiectele privind companiile municipale.

„Declar in fata dumneavoastra ca nu voi mai raspunde atacurilor, criticilor nejustificate si chiar cuvintelor ofensatoare la adresa mea, vreau sa-mi concentrez intreaga mea activitatea pentru ca cetatenii din Bucuresti sa aiba un trai decent. Asa ca, astazi, impreuna cu juristii, am redactat cererea de chemare in judecata a domnului europarlamentar Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, pe care noi il consideram autorul moral al blocajului proiectelor benefice pentru cetatenii din Bucuresti. Daca nici azi nu vor fi votate proiectele care se refera la companiile municipale, maine dimineata vom depune aceasta cerere de chemare in judecata”, a anuntat atunci primarul Capitalei, Gabriela Firea.