"PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei votul pentru componenta CNCD, un vot care nu a respectat, sub nicio forma, legislatia si echilibrul politic parlamentar.

Acapararea de catre PSD-ALDE a acestei institutii confirma politica de a reduce la tacere si de a subordona orice persoana sau forta care nu este pe placul celor care au pus mana pe Romania.

Acum, Dragnea si Tariceanu au folosit Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva Presedintelui Romaniei, pentru a il cenzura, pentru a il intimida ca sa nu mai vorbeasca liber despre faptul ca Guvernul si Parlamentul sunt manevrate astazi, in mod indubitabil, de niste penali. Maine poate fi oricine altcineva in situatia Presedintelui.

Prin sanctionarea ilegala a Presedintelui Klaus Iohannis, la sesizarea unui site subordonat politic, majoritatea politizata din Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a prejudiciat grav credibilitatea uneia dintre institutiile care are acuta nevoie de credibilitate pentru a isi face bine treaba.



In procedura de numire a membrilor din Colegiul CNCD, prin faptul ca se acorda fiecarui partid parlamentar posibilitatea sa isi desemneze un reprezentant, se presupune un echilibru in luarea deciziilor. In domeniul discriminarii, cu atat mai mult acest echilibru este important. Cu prilejul recentelor alegeri pentru o parte din locurile ramase vacante din Colegiu, nominalizarea PNL a fost respinsa in plenul Parlamentului, votandu-se, in locul ei, un reprezentant al ALDE, astfel asigurandu-se o majoritatea politizata pentru a lua decizii discretionare in legatura cu sesizarile care privesc oameni politici incomozi actualei puteri.

E limpede ca PSD si ALDE nu inteleg si dispretuiesc principii fundamentale ale statului de drept cum sunt libertatea de exprimare, egalitatea in fata legii si functionarea democratica a institutiilor statului", a scris Raluca Turcan pe Facebook.