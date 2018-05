Liviu Dragnea, numit de AP "cel mai puternic politician din Romania", crede ca, dupa ce ani de zile politicienii scapau dupa ce luau mita, agentia anticoruptie din Romania a mers prea departe in urmarirea oficialilor guvernamentali acuzati de luare de mita, frauda si alte ilegalitati.

"A fost o perioada de multi ani in care, de obicei, oricine era la putere nu era investigat", a spus Dragnea, in primul sau interviu acordat presei straine de cand PSD a castigat alegerile in 2016. "Am trecut in cealalta extrema, in care toti cei care fac parte din clasa politica ar trebui acuzati, urmariti, investigati si trimisi in judecata", sustine liderul PSD, conform site-ului agentiei americane de presa.

AP aminteste ca Dragnea a fost condamnat in dosarul Referendumului din 2012, fapt ce l-a impiedicat sa devina premier, si ca este vizat de asemenea de o ancheta a procurorilor intr-un alt caz. Liderul PSD neaga acuzatiile pentru care a fost condamnat, iar in cel de-al doilea caz sustine ca se va lupta "pana la final" pentru a-si dovedi nevinovatia.

Dragnea nu a facut speculatii privind o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale

Acuzand agentia romana anticoruptie, Dragnea a mentionat cazul a doi magistrati importanti care au fost suspendati din functie pentru suspiciune de luare de mita, iar patru ani mai tarziu acestia au fost declarati nevinovati.

"Cine le va da acei ani inapoi?", a intrebat liderul PSD, potrivit AP.

Liviu Dragnea a adaugat ca, in opinia sa, Romania va gasi treptat "o abordare corecta, legala si constitutionala" pentru a lupta impotriva coruptiei, scrie Agerpres.

AP aminteste de protestele de strada din 2017 pe tema modificarilor legislatiei din justitie, dar si de criticile pe aceasta tema formulate de UE si Washington.

In context, Dragnea spune ca UE si diplomatii au examinat legile si au concluzionat ca "nu afecteaza independenta sistemului de justitie".

Liderul PSD a insistat ca partidul sau este "eurofil", sustinand conceptul Uniunii Europene. In acelasi timp, el a spus ca Romania si alte tari est-europene membre sunt "ingrijorate si preocupate" de o Europa "cu doua viteze", care lasa in urma natiunile mai sarace, in timp ce natiunile bogate au beneficii.

El a adaugat ca romanii nu ar trebui sa uite de beneficiile si fondurile care decurg din calitatea de tara membra a UE.



"In acelasi timp, pentru noi este important ca principiul coeziunii" sa fie respectat iar "diferentele de dezvoltare sa nu se accentueze, ci sa se diminueze", a spus Liviu Dragnea.

In plan extern, Dragnea a declarat ca sprijina decizia presedintelui Donald Trump de a reimpune sanctiuni Iranului cata vreme "Statele Unite nu s-ar fi retras din acest acord fara sa aiba informatii foarte serioase".

El a apreciat reactiile critice din partea puterilor europene, precum Marea Britanie, Franta si Germania, ca "posibil pripite".



"Situatia din Orientul Mijlociu este... complexa", a spus presedintele PSD. "Unii (o) cunosc pe deplin, altii cred ca o cunosc, iar altii nu o inteleg", a aratat Dragnea.

AP aminteste in final ca Liviu Dragnea a sustinut o propunere recenta a guvernului de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, in timp ce presedintele Klaus Iohannis, responsabil pentru politica externa, a spus ca este nevoie de mai multe discutii.