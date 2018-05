"Noi am hotarat ca trebuie sa investim in bunastare si se poate gasi modelul prin care sa se dezvolte si mediul de afaceri, cu masuri de relaxare fiscala care genereaza venituri in plus, si in acelasi timp sa marim si pensiile, si salariile. Marirea pensiilor nu este, asa cum se poate crede, o masura folositoare pentru pensionari, este o masura necesara pentru societatea romaneasca in ansamblul ei, este in primul rand o garantie pentru toti care inca nu sunt pensionari. (...)

Toti cetatenii romani care muncesc sa se gandeasca ca orice masura pe care noi o luam pentru pensionari este valabila si pentru ei si luam masuri cel putin pana in 2020 care sa creeze un sistem de pensii stabil, solid si care sa nu mai lase niciun pensionar in zona de saracie si niciun pensionar in situatia in care sa se gandeasca daca maine are bani de hrana, de plata facturilor sau de medicamente. (...) Medicamentele nu sunt optionale", a aratat Dragnea.

Masuri sustenabile pentru cresterea veniturilor pensionarilor

"Este o diferenta de abordare intre noi si alte partide si asta pleaca de la modul cum privim fiecare dintre noi aceasta categorie sociala. De multe ori, chiar daca in general se abtin, ii mai ia gura pe dinainte si vorbesc despre pensionari ca si cum ar fi asistati sociali, uitand ca aceasta tara a fost construita de catre dumneavoastra, uitand mereu cat de mult va datoram noi si cat de mult va datoreaza toate generatiile tinere si mai putin tinere. Nu am fi fost astazi la nivelul de dezvoltare economica pe care il are Romania daca dumneavoastra atunci cand ati muncit n-ati fi muncit cu foarte multa seriozitate, cu foarte multa pricepere pentru a construi, pentru a reconstrui Romania. (...) Chiar daca suntem acuzati mereu - si asta este un cuvant greu - ca PSD ar fi partidul pensionarilor, si daca ar fi asa, ne-ar onora aceasta expresie - da, este partidul care s-a gandit in permanenta la situatia pensionarilor, dar nu numai", a detaliat presedintele PSD.

Potrivit acestuia, PSD, de cate ori a fost la guvernare si chiar si in anumite situatii cand nu a fost la guvernare, a luat masuri serioase, sustenabile, importante pentru a creste veniturile pensionarilor si pentru a le face o viata mai buna.Liviu Dragnea le-a spus pensionarilor social-democrati ca "unii" considera ca nu mai trebuie sa fie atat de mult ingrijiti.

"Aduceti-va aminte o expresie cruda care a iesit din gurita cuiva cu functie inalta acum multi ani de zile, cand vorbea de iesiri din sistem - asta arata cinismul care ii caracterizeaza in general, poate nu chiar pe toti, pe reprezentantii partidelor de dreapta. Iesiri din sistem, adica pensionarii in viziunea lor sunt niste cifre care trebuie analizati doar in urma unor analize pur statistice, fara sa se gandeasca ca aici este vorba de oameni, este vorba de milioane de oameni care au necazuri, suferinte si care asteapta ca societatea pentru care au muncit o viata sa le intoarca macar o parte din respectul cuvenit. Si din aceste motive si din multe, da, PSD a fost, este si va fi partidul care sustine fara ezitare o viata mai buna pentru pensionari. Si trebuie sa recunoasca toti colegii nostri ca aici este vorba de o sustinere profunda, reciproca intre PSD si pensionari si va multumim ca in toate momentele noastre - si electorale, si neelectorale - am simtit sustinerea dumneavoastra serioasa si asta ne da mereu incredere si putere sa continuam lucrurile bune pe care le-am inceput, chiar daca ele deranjeaza unele categorii, grupuri din interese", a aratat liderul PSD, potrivit Agerpres.

Dragnea a amintit ca evolutia punctului de pensie a fost una ascendenta

"Punctul de pensie a fost majorat, asa cum am spus in campania electorala. Sa nu uitam ca atunci cand am preluat guvernarea era 871,7 lei iar peste o luna si ceva, 1 iulie, va fi 1.100 de lei. Este o crestere de 26,2%, din ceea ce stim noi, se pare ca este cea mai mare crestere realizata intr-un asemenea interval de timp si cresterea punctului de pensie va continua, asa cum am spus in programul de guvernare. Intr-o guvernare de trista amintire a celor de dreapta, punctul de pensie a ramas mult timp la nivel de 730 de lei. Probabil ca un fel de razbunare pentru cei care conduceau atunci, generata de supararea ca CCR a declarat neconstitutionala masura de taiere cu 15% a pensiilor. (...) Ne tot spuneau in permanenta ca nu sunt bani, ca si cum Romania, cand ei guvernarea era blocata, erau trase obloanele si nu se mai producea nimic. De ce tot timpul cand PSD ajunge la guvernare gaseste bani? De fapt nu-i gaseste, ca nu se culeg din pom, sunt administrati mai bine, adopta masuri care sa creasca si baza de impozitare, si veniturile, si investeste in bunastare", a subliniat Liviu Dragnea.

Presedintele PSD a anuntat ca vor continua cresterile de pensii. "Nu exista niciun fel de risc ca sa nu existe bani pentru plata pensiilor. (...) Nu exista niciun fel de risc ca bugetul de pensii sa nu aiba banii suficienti pentru pensii. (...) 2017 a fost un an plin de minciuni", a adaugat el.