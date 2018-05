"Nu-mi voi da demisia sub nicio forma atata timp cat am sprijinul presedintelui partidului, al coalitiei de guvernare si atata timp cat am sprijinul dumneavoastra", a mentionat prim-ministrul la Consiliul National al pensionarilor PSD.

"Sunt un om responsabil, am fost 9 ani europarlamentar si am responsabilitate fata de cetatenii Romaniei si fata de Romania de a merge pe drumul drept, de a nu crea instabilitate in tara mea, pentru ca atunci cand creezi instabilitate parerile din extern nu sunt cele care conteaza pentru tara noastra. Eu vreau ca fiecare sa vada in Romania un exemplu, un exemplu creat de PSD din punct de vedere al cresterii economice si vreau sa duc la capat mandatul cu care am pornit la drum", a declarat Viorica Dancila, citata de wall-street.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca evolutia finantelor publice este "total nesatisfacatoare", context in care a reiterat ca demisia din functie a premierului Viorica Dancila este imperioasa.