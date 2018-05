Intrebat despre mesajul ambasadorului SUA, Hans Klemm, referitor noul pachet de modificari din Justitie, Tariceanu a spus: "Cand vorbim de ingrijorari e foarte util intotdeauna sa stim care sunt elementele care le creeaza. (...) Dreptul la initiativa legislativa nu este limitat, din contra este permis, este un atribut pe care fiecare parlamentar poate sa si-l exercite. Nu putem in niciun fel sa cenzuram. Nu avem dreptul sa cenzuram initiativa legislativa a fiecarui parlamentar. Nu initiativele sunt cele care ne preocupa, decat intr-o oarecare masura. Ele nu trebuie sa devina subiecte de discutie inainte de a fi eventual adoptate".



"Cred ca Parlamentul, comisia care analizeaza modificarile la Codul penal are si experienta si intelepciunea necesara sa faca selectia si, in final, sigur, ca plenul este cel care va decide. Cred ca se speculeaza prea multe comentarii, din pacate neavenite pe diverse initiative exotice, care nu cred ca ar fi trebuit sa fie luate in seama, asa cum demonstreaza unii in mod prea serios. Nu ar fi trebuit sa constituie realmente probleme de preocupare cand vedem exotismul lor", a afirmat Tariceanu, miercuri, la Parlament.

Intrebat care sunt prevederile pe care le considera exotice, Tariceanu a raspuns:

Statele Unite ale Americii urmaresc "indeaproape" initiativa Parlamentului de a prezenta un nou pachet de modificari in Justitie, unele eventuale modificari putand afecta inclusiv colaborarea autoritatilor americane cu omologii romani din acest domeniu, a declarat, marti, ambasadorul SUA, Hans Klemm, potrivit Agerpres.

Rugat sa mentioneze niste schimbari anume in acest context, Klemm a raspuns ca "un exemplu este discutia despre ce probe pot fi luate in considerare in instanta intr-un caz penal, despre tipul de probe".



"Daca este imposibil de luat in considerare monitorizarea video, acest lucru ar constrange eventual posibilitatile noastre de cooperare cu autoritatile romane din domeniul Justitiei", a indicat diplomatul american.