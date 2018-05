"Sunt chiar solidar cu presedintele si daca maine voi primi o amenda, sunt incantat de asta. (...) Intr-o tara normala un presedinte e condamnat cand constata un fapt obiectiv? Intr-o tara normala, o persoana condamnata care primeste stigma unui judecator sta deoparte. In campania noastra 'Fara penali in functii publice' despre asta e vorba. Pe perioada condamnarii si pana la reabilitare sa nu mai reprezint statul acesta. Noi ce mesaj le dam tinerilor? Ca in tara noastra e OK sa fii condamnat, e OK sa fii hot, e OK sa furi bani publici si sa conduci mai departe tara", a declarat Barna, la Digi 24.

Dan Barna a mai tinut sa mentioneze ca justitia a devenit subiectul central al dezbaterilor din Romania, in detrimentul altor teme.

"Romania are de doi ani de zile o problema majora cu subiectul justitie. Dimineata, la pranz si seara, noi discutam numai despre justitie. Nu am mai vorbit despre autostrazi, spitale, infectii nosocomiale de foarte mult timp. Si toate astea se intampla pentru ca chiar avem persoane condamnate penal care sunt in fruntea tarii si ni se livreaza mesajul ca e in regula sa fie acolo. Asta e revoltator. Si atunci cand presedintele spune explicit: 'Da, niste persoane condamnate penal...' - pentru ca Liviu Dragnea e condamnat penal (...) - cand spune explicit lucrul acesta, lucru pe care il stie toata tara, e condamnat cel care spune, este condamnat cel care anunta ca in piata publica are loc un viol colectiv. Ceea ce e revoltator. Solutia, de fapt, e elementul pe care il avem si in campania noastra 'Fara penali in functii publice'", a mai spus el, citat de libertatea.ro.