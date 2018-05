"9 mai 1877, ziua cand a fost proclamata #Independenta de Stat a Romaniei. Ziua cand romanii au putut rosti, cu toata taria, ca suntem o natiune libera si independenta!



Aceste cuvinte sunt valabile si astazi, in contextul sarbatoririi Zilei Europei, a valorilor democratice care ne-au unit sub steagul Uniunii Europene, a drepturilor si oportunitatilor de care ne bucuram ca membri ai marii familii europene.



#Europa inseamna unitate in diversitate, iar noi, romanii, avem multe motive pentru care sa ne mandrim cu unicitatea noastra, cu mostenirea culturala a generatiilor trecute, cu toate lucrurile pe care noi le-am impartasit Europei.

Ca roman care impartaseste fara rezerve valorile europene, imi doresc o Romanie independenta si libera sa isi construiasca drumul alaturi de marea familie europeana!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.