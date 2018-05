"Pentru romani, ziua de 9 mai are o dubla semnificatie. In urma cu 141 de ani, guvernul de la Bucuresti, in deplina consonanta cu vointa populara, proclama independenta Romaniei, care urma sa fie consfintita, in urma jertfelor ostasilor pe campul de lupta, prin recunoasterea de catre statele Europei.

Dupa aproape 130 de ani, tot prin vointa statelor membre, si tot in deplin acord cu nazuintele populare, Romania era primita in Europa Unita, care este celebrata, in fiecare an, la 9 mai.

Si in 1877, si in 2007, romanii si-au afirmat cu tarie vocatia europeana si au aratat ca, dincolo de vicisitudinile timpurilor pe care le-au trait si de contextele politice, sociale, economice sau culturale, apartinem de drept unui spatiu definit, prin excelenta, de civilizatie.

Iar faptul ca, intr-o lume din ce in ce mai globala, sarbatorim in aceeasi zi independenta si apartenenta la Uniunea Europeana, simbolizeaza trainicia identitatii noastre ca natiune.

La multi ani, Europa! La multi ani, Romania!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.