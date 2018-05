"Hranindu-se intr-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul intrebarii rolul si relevanta Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu buna stiinta beneficiile uriase ale apartenentei la acest proiect, sugerand ca ne-ar fi, poate, mai bine in afara marii familii europene. Auzim in ultima vreme in Romania voci care dau foarte usor vina pe Europa si pe Bruxelles pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjati de standardele europene de democratie autentica. Ceea ce nu spun insa acesti politicieni este ca, fara democratie, fara stat de drept, fara legi corecte, nu exista prosperitate si bunastare pentru majoritatea cetatenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrans aflat la putere", a spus seful statului, la receptia oferita in gradina Palatului Cotroceni cu ocazia Zilei Europei, potrivit Agerpres.

In context, el a subliniat ca "raspunsul trebuie sa fie hotarat si sa se bazeze pe avantajele incontestabile ale apartenentei la Uniunea Europeana".

"Unul dintre bunurile cele mai de pret ale Europei este democratia. Pluralismul politic, guvernarea corecta si in beneficiul tuturor, egalitatea in fata legii, asigurarea unei justitii independente sunt valori care au stat la baza dezvoltarii statelor europene. Apararea lor, a acestor valori, a redevenit astazi o prioritate. Viitorul tarii noastre nu poate fi deturnat de la directia pe care s-a inscris. Europa este pentru Romania marea familie alaturi de care impartaseste valori, aspiratii si un drum comun de dezvoltare", a adaugat Iohannis.

Seful statului a punctat ca locul Romaniei este alaturi de tarile europene in care democratia, libertatea si dreptatea triumfa.

"Democratia rezista prin implicare civica activa si permanenta, libertatea se pastreaza avand curajul de a lupta pentru valorile in care credem, dreptatea prevaleaza cand vocile celor care denunta minciuna si incorectitudinea nu se lasa intimidate", a mai spus Iohannis.

Printre cei care participa la receptie se numara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, membri ai Cabinetului sau, fostii presedinti Emil Constantinescu si Traian Basescu, presedintele CCR, Valer Dorneanu, patriarhul Daniel, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, parlamentari, membri ai corpului diplomatic.