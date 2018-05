"Azi Ministrul de Externe va fi audiat de catre Comisia pentru Politica Externa din Camera Deputatilor pe tema mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim .

Deoarece am tot respectul pentru experienta, profesionalismul si echilibrul Domnului Melescanu m-am hotarat sa particip la acesta sedinta si sa ascult punctul sau de vedere . Desi nu a fost macar consultat si a aflat din presa decizia Guvernului acum poate sa aduca putina seriozitate acestui demers .

Dl Melescanu este om politic dar nu un politruc - iar in domeniul afacerilor externe pe care il reprezinta chiar are pregatirea si experienta necesara. E adevarat ca functia sa a fost golita de majoritatea continutului real ( exista un vicepremier pe “parteneriate strategice” si un ministru pe afaceri europene plus un consilier al Premierului care gestioneaza relatia “cu Israelul” si altul cu “China”) - pentru ca este de la ALDE si nu raspunde direct in fata lui Dragnea.

In mod obisnuit sa asculti ce spun membrii actualului Guvern reprezinta un numar de stand up comedy de prost gust / majoritatea sunt analfabeti functional, parasutati in functii despre care nu au habar , care doar citesc de pe foi sau repeta fraze goale invatate ca papagalul din gandirea si ideile “Marelui Carmaci” - altii sunt “smecheri” care stiu ca mint sau spun prostii ( gen facem profit la Pilonul 1 de pensii sau avem absorbtie mare la foncuri europene numarand si banii de la Agricultura la fonduri structurale pe metoda “Pristanda” ca oricum nu intelege poporul chestiile astea) dar o fac doar ca sa isi tina functiile si ca sa se puna bine cu “Sefu” !

Sunt cateva lucruri importante pe care sper sa le aud de la Ministrul de Externe:

1. Au existat discutii directe intre MAE si Departamentul de Stat al SUA pe aceasta tema? Exista o solicitare expresa pentru Romania? Sunt anumite avantaje si garantii?

2. A existat o consultare sau macar informare a tarilor partenere din cadrul UE? A vorbit cu Federica Mogherini - Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa?

3. In urma intalnirilor de la Tel Aviv care sunt obligatiile asumate de Guvernul Israelului fata de Romania in urma acestui gest?

4. A consultat/ informat MAE partenerii nostri traditionali din regiune care au o pozitie vehementa impotriva acestei decizii ( ma refer la Turcia , Iordania, Liban si alte tari din Orientul Apropiat sau din Zona Golfului )? Care va fi efectul asupra relatiilor Romaniei cu aceste tari?

5. Romania si-a depus candidatura pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in perioada 2020-2021 - faptul ca Romania doreste sa ia o decizie contrara celei adoptate de catre Adunarea Generala a ONU va afecta sau nu sansele Romaniei in aceasta candidatura?

6. Cum va influenta pozitia Romaniei in cadrul Uniunii Europene si a ONU luarea unei decizii unilaterale contrara majoritatii covarsitoare a statelor membre? Relatia cu Franta , Germania si Marea Britanie? Cu China si Rusia ( membri permanenti ai Consiliului de Securitate)?

7. Exista un proiect de locatie a viitoarei ambasade care sa ofere conditii de siguranta suficiente?

8. Avand in vedere faptul ca Romania si-a pastrat deschisa Ambasada din Damasc ( Siria) in ce fel influenteaza acest lucru noua decizie privind Ambasada din Israel

9. Exista o analiza din partea serviciilor de informatii romanesti si ale statelor partenere privind posibile riscuri legate de activitatea unor organizatii radicale sau teroriste?

10. Care este parerea personala a diplomatului Teodor Melescanu fata de o asemenea decizie

Liviu Dragnea a tratat acest subiect extrem de complicat si delicat in stilul in care face si intelege el politica : a zis ca da o spaga ( nu de la el - normal) ca sa se imprieteneasca cu niste oameni de afaceri si politicieni din Israel care sa il ajute sa faca o poza cu Trump si pe urma le vinde el prin Fondul Suveran ce a mai ramas la Statul Roman din Hidroelectrica, Transgaz, Romgaz etc .

Este momentul ca oameni profesionisti si care pun interesul Romaniei inaintea interesului si buzunarului personal sa int intervina si sa ajute la identificarea celei mai bune solutii pe termen lung pentru tara noastra", a scris Victor Ponta pe Facebook.