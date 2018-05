"Politica ar trebui sa insemne mai mult dialog cu oamenii si atunci cand se pregatesc programe politice, dar si atunci cand se guverneaza. Dialogurile la mici si bere sunt bune, dar parca nu suficiente in primul rand pentru ca ne tin in logica celor care cer si a celor care dau. Vrem sa ne pregatim intrarea in politica intelegand cat mai bine cum vedeti Romania de azi si, mai ales, pe cea de maine. Cea mai buna modalitate de a sarbatori ziua Europei este sa ne gandim la ce avem de facut in Romania. Romania puternica in Europa este de fapt Romania noastra, cea pe care o visam si pe care doar noi o putem construi. Va asteptam sa ne spuneti ce credeti despre asta, in zilele si saptamanile care vin.

La multi ani, Europa!", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.