"9 mai - o zi care ne aduce trei motive de sarbatoare:

9 mai 1877 -independenta Romaniei;

9 mai 1945 – incheierea celui mai dureros razboi;

9 mai 1950 - declaratia Schuman, care a marcat inceputul unificarii europene;

Sunt trei evenimente care au schimbat cursul istoriei pentru romani si pentru Europa. Sunt trei evenimente care au fost posibile datorita unor oameni curajosi care au pus interesul celor multi inaintea oricaror interese personale sau de grup, care nu au urmarit castigul imediat, ci care au avut o viziune pe termen lung.

E un moment bun mai ales pentru decidentii politici sa-si reevalueze actiunile. Vrem sa continuam drumul European? Vrem sa continuam parcursul democratic? Vrem sa ne bucuram in pace de progresul stiintei, vrem sa continuam dezvoltarea inceputa in urma cu 100 de ani? Vrem sa formam o societate deschisa, europeana, moderna?



Eu, in calitate de roman, de liberal spun cu tarie ”DA!”.



Nu-mi doresc o intoarcere in timp la o societate condusa de un singur om, sustinut de un singur partid, care sa se lupte permanent cu propriii cetateni si cu partenerii externi.

In 9 mai 2018 imi doresc ca Romania sa mearga inaintea si sa isi atinga potentialul pe care stiu ca il are!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.