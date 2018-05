"Raportul GRECO, din pacate, a fost transformat intr-o tema politica mult mediatizata si cu prea multe inexactitati. (...) In ziua publicarii raportului, cu ghilimelele de rigoare, am fost somat sa public de indata raportul, daca nu, cu siguranta am ceva de ascuns. Aceasta somatie venea aproape concomitent de la o anumita platforma, de la o asociatie, de la o doamna care a trecut prin Cabinetul de ministru al Justitiei si de la o alta doamna al carei nume prefer sa nu il public. Este regretabil daca autorii somatiei, cu ghilimelele, nu cunosc procedura GRECO, dupa cum este si regretabil daca o cunosc si au prezentat-o tendentios", a declarat Toader, citat de romaniatv.net.

Ministrul Justitiei a tinut sa mentioneze ca a vorbit cu expertii, care nu i-au generat convingerea ca din punct de vedere profesional "se ridica la nivelul continutului din raport".

"Cu indemnul de a ne pastra demnitatea de legifereare, in acord cu specificul national, cu interesul national, respectand standardele constitutionale, europene, exprim speranta faptului ca raportul GRECO este opera exclusiva a expertilor GRECO, raport realizat pe baza unei corecte documentari, fara eventuale contributii venite din spatiul national. Am exprimat speranta aceasta pornind de la o realitate pe care am constatat-o si nu am sa spun decat un lucru: eu, personal, am stat de vorba la minister cu expertii GRECO, nu mi-au creat convingerea ca, profesional, se ridica la nivelul continutului respectivului raport", a adaugat el.



Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) s-a declarat profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul Romaniei, ca si de proiectele de amendamente la legislatia penala.