"Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate si de continuu angajament comun.

Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar si de amintire a drumului lung parcurs de constructia europeana, de la viziunea unui proiect de cooperare intre cateva state europene, prezentat in declaratia ministrului francez de externe Robert Schuman, la o realitate care uneste peste 500 de milioane de cetateni europeni. Cu totii ne bucuram astazi de beneficiile Uniunii Europene, de capacitatea proiectului european de a schimba in bine viata de zi cu zi a cetatenilor.

Nu exista nici o indoiala ca, de la crearea sa, Uniunea Europeana a detinut si detine un rol esential in promovarea si mentinerea pacii, stabilitatii si prosperitatii la nivelul intregului continent. Chiar daca in prezent se confrunta cu anumite provocari, acestea creeaza o oportunitate pentru a intreprinde o serie de masuri care sa imbunatateasca vietile tuturor cetatenilor europeni.

Romania s-a identificat in mod constant cu un parcurs clar pro-european, si-a consolidat fundamentele democratice, si-a modernizat societatea si economia, iar romanii impartasesc pe deplin valorile europene fundamentale. Actiunile Romaniei la nivel european au fost intotdeauna si vor ramane in continuare indreptate catre sustinerea unei Uniuni Europene consolidate.

Aceasta abordare este cu atat mai importanta cu cat ne pregatim pentru exercitarea presedintiei Consiliului UE in primul semestru al anului 2019, prilej cu care ne propunem sa actionam ca un partener activ si constructiv, promovand consensul in randul statelor membre.



Vom urmari ca politicile UE sa se raporteze in permanenta la principiul coeziunii, ca valoare comuna a UE, subliniind importanta reintoarcerii la fundamentele constructiei europene, pentru a recladi increderea cetatenilor. Sunt convinsa ca aceasta este de fapt miza succesului si sustenabilitatii Uniunii.

Trebuie sa fim constienti de importanta implicarii fiecaruia in identificarea unor solutii eficiente si viabile pentru viitorul Uniunii. Este datoria noastra, a tuturor, sa continuam aceasta misiune, sa ramanem uniti si sa ne croim impreuna viitorul intr-o Uniune puternica si coeziva care sa aduca beneficii fiecarui cetatean in parte.

De Ziua Europei, Romania isi reafirma increderea in proiectul european si actioneaza pentru sustinerea si pentru dezvoltarea acestuia, raspunzand asteptarilor cetatenilor europeni, inclusiv ale cetatenilor romani.

La multi ani Europa!", se arata in mesajul prim-ministrului.