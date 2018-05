"Cred ca o modificare foarte importanta, daca nu cea mai importanta, este aceea ca se acorda sume compensatorii pentru toti angajatii din sistemul sanitar care au inregistrat diminuari de venituri nete fata de februarie 2018. Suma compensatorie urmeaza sa acopere integral aceasta diferenta, deci nu mai putem vorbi in acest moment despre vreo scadere de venituri in sistemul sanitar. In fapt, azi am hotarat sa introducem un nou filtru in lege astfel incat sa nu mai ramana la arbitrarul managerilor de spitale si autoritatilor locale sa aloce sporuri pe criterii subiective, in unele cazuri incalcandu-se foarte grav, atat legea, cat si Hotararea de Guvern privind regulamentul de sporuri. Nu a fost in intentia legiuitorului ca veniturile sa scada in sistemul de sanatate si ne asiguram ca prin aceste modificari pe care le facem nu mai este posibil sa se intample acest lucru", a afirmat ministrul Muncii.

Aceasta a precizat ca, in urma discutiilor, s-a constatat ca aproape 7.000 de persoane au avut diminuari de venituri si a subliniat ca modificarile ce vor fi facute pe Legea salarizarii vor viza strict modul de acordare a sporurilor.



"Este o discutie foarte lunga si vine in urma unei discutii cu managerii. Dupa aceasta discutie cu managerii, am avut si foarte multe raportari de la toate spitalele si am constatat ca erau aproximativ 7.000 de persoane care au avut scaderi de venituri, din care mai mult de jumatate erau in doar doua spitale. Asta ca sa intelegem cat de subiectiv s-au aplicat aceasta lege si regulamentul de sporuri. As vrea sa subliniez ca se fac modificari pe Legea salarizarii, dar aceste modificari vor viza strict modul de acordare a sporurilor. Nu vom umbla la grila de coeficienti sau alte prevederi ale legii, cu exceptia directorului de ingrijiri, unde ne vom intoarce la forma initiala a legii, din iulie 2017, practic abrogand un articol care s-a aprobat in Parlamentul Romaniei. Una dintre masurile importante este scoaterea garzii efectuate de medici si asistente in afara plafonului de 30% prevazut pentru sporuri ca pondere in totalul cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite si, in acest sens, credem ca se vor rezolva foarte multe probleme. In primul rand, nu vor mai fi motive pentru diminuarea sporurilor la medici. Aceasta categorie va avea certitudinea ca toate garzile efectuate vor fi platite si prin aceasta nu le vor mai fi limitate celelalte sporuri la care au dreptul. In al doilea rand, se creeaza un spatiu important in anvelopa plafonului de 30% pentru celelalte sporuri acordate in sistemul de sanatate", a explicat Olguta Vasilescu.

"Sunt deja mai multe revendicari ce au fost rezolvate pana la aceasta data. De exemplu, s-a cerut ca moasele sa fie asimilate activitatii desfasurate de asistente pentru a beneficia de o crestere accelerata a salariilor pana in anul 2022, dar aceasta revendicare era deja rezolvata, din punctul nostru de vedere, prin asimilarea functiei de asistenta si moasa sau sora, conform Legii 95/2006 si, in acest sens, au fost facute deja precizari de catre Ministerul Sanatatii, dar, din pacate, in 20% din spitale nu s-au aplicat. Apoi, avem pragul minim in regulamentul de sporuri. A fost una dintre revendicari sa se asigure acest prag minim care s-a negociat prin regulamentul de sporuri. Nu am umblat si nu intentionam sa modificam acest prag minim. Deci, nu ar trebui sa existe motive de ingrijorare in aceasta privinta. In ceea ce priveste negocierea contractului colectiv, o alta revendicare, deja a fost rezolvata, ieri (luni - n. r.) la Ministerul Sanatatii avand deja loc prima negociere in acest sens", a mai spus Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a lansat si cateva avertismente



"Am avut cazul de la Oradea, un caz foarte ciudat, unde s-a emis o hotarare de Consiliu Local, care ar fi trebuit sa modifice o Hotarare de Guvern, ceea ce este totalmente ilegal si probabil prefectul din judetul Bihor va anunta aceasta hotarare de Consiliu Local ca fiind ilegala", a afirmat oficialul de la Munca, precizand ca in orice situatie de acest gen Corpul de control al prim ministrului este pregatit sa intervina.

Ea a adaugat ca Executivul a luat decizia ca pentru spitalele de monospecialitate, ca de exemplu cele de psihiatrie, tuberculoza, dar si pentru anumite servicii judetene de ambulanta, cum ar fi Ambulanta Bucuresti, sa se permita in conditii bine justificate o suplimentare a sporurilor, determinata de specificul acestor activitati, iar aprobarea acestei situatii se va face prin Hotarare de Guvern, cu motive foarte bine fundamentate, scrie Agerpres Olguta Vasilescu a solicitat autoritatilor locale si managerilor de spitale sa respecte legea si regulamentul de sporuri, subliniind ca aplicarea masurilor locale depinde direct de respectarea acestor reglementari. Ea a dat ca exemplu cazul de la Oradea, unde 41 de medici de la UPU-SMURD Bihor au depus, la secretariatul Spitalului Judetean din Oradea, un document in care isi anuntau "demisia colectiva"."Managerii de spitale trebuie sa respecte justa distribuire a sporurilor. Si reiterez ca in Legea salarizarii este obligatia managerului de spital sa consulte sindicatele privind modul in care se acorda sporurile si, din discutiile pe care le-am avut azi cu sindicatele, ne-am dat seama ca, din pacate, nici acest articol de lege nu se respecta", a sustinut seful de la Munca.

Marti, la sediul Guvernului, a avut loc intalnirea dintre prim-ministrul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, secretarul de stat din Ministerul Finantelor Daniela Pescaru si reprezentantii sindicatelor Sanitas si Solidaritatea Sanitara.

In urma unui acord incheiat cu Guvernul, reprezentantii organizatiilor sindicale au consimtit sa renunte la greva generala, programata in data de 11 mai 2018.