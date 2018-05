"Presedintele Romaniei (...) considerand ca are monopol pe politica externa, cearta premierul ca si-a 'permis' sa iasa din tara fara acordul sau si ii cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de aceasta data pe teme economice, presedintele Iohannis prezentand informatii trunchiate privind executia bugetara pe primul trimestru din 2018, in comparatie cu primul trimestru din 2017 si creandu-si astfel ocazia sa ceara demisia premierului pentru a doua oara in doar 10 zile. Ce nu stie toata lumea este ca aceste atacuri se afla in coliziune frontala cu estimarile FMI si Comisia Europeana, care considera ca Romania are o crestere robusta, stabilitate macroeconomica si nu e amenintata de nicio criza! Mai mult decat atat, cifrele complete arata clar o crestere a veniturilor bugetului general consolidat in primele 4 luni", precizeaza Carmen Dan, marti seara, intr-o postare pe Facebook.

Dan a amintit de momentul ianuarie 2018 cand Viorica Dancila a devenit prima femeie care ocupa functia de prim-ministru al Romaniei, o "premiera asteptata de electoratul PSD, care a votat in 2016 o lista de parlamentari unde femeile aveau sa se regaseasca in numar mare".

"Viorica Dancila, europarlamentar cu experienta, inginer, dar femeie... ajunge prim-ministrul Romaniei. Din nou ghinion insa, pentru ca 2019 este an electoral, un an in care presedintele Iohannis isi doreste un al doilea mandat si atunci este nevoit sa faca opozitie coalitiei care detine majoritate in Parlament", puncteaza Carmen Dan.

Ea spune ca a constatat ca oameni de stat care ar trebui sa fie echilibrati si mediatori politic sunt de fapt "mai mult decat partinici cu tabara opozitiei, duplicitari in abordari si pozitionari publice".

Carmen Dan: Liviu Dragnea, un om care prefera sa nu jigneasca, sa nu minta