"Toate declaratiile pe care le-am facut au fost facute sincer, cu buna credinta. Ma consider nevinovat si nu am dorit sa ingreunez cercetarea penala sau tragerea la raspundere a inculpatilor. Acuzatiile se bazeaza pe mistificari si contradictii grave. (...) Am detaliat si in ce a constat legatura cu Dan Andronic si durata si in ceea ce il priveste pe Tal Silberstein. Este un proces de intentie si se doreste cu totul si cu totul altceva decat scoaterea la lumina a adevarului. (...) Se fac foarte multe broderii si supozitii, care unele dintre ele nu se gasesc astazi in rechizitoriu", a spus Tariceanu, citat de jurnalul.ro.

Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.