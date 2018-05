"Palatul Cotroceni nu este proprietatea privata a cuiva - asta ca sa lamurim foarte bine lucrurile - si nici nu poate fi considerata asa. Este decizia noastra de a marca Ziua Europei, decizia noastra de a nu merge pe calea scandalului si vreau sa fac o precizare: eu, PSD si Guvernul nu avem niciun razboi cu presedintele Iohannis", a declarat presedintele PSD, citat de romanialibera.ro.

Socila-democratul a tinut sa mentioneze ca PSD va reactiona la orice declaratie politica a presedintelui Klaus Iohannis.

"O spun foarte apasat, dar am luat decizia sa reactionam. Adica nu mai putem sta, cum am stat un an si jumatate, sa nu replicam si sa nu spunem adevarul si sa lasam sa se sedimenteze niste minciuni spuse, dupa care multiplicate, reluate, si de pe bicicleta si de pe munte si de pe scara si din fotoliu si de oriunde, din dorinta de a pastra o relatie in care nu ii vad un viitor. Noi nu avem un razboi. Raspundem la orice fel de afirmatie de genul asta. In acelasi timp, o spun foarte apasat, nu avem de gand sa renuntam la niciunul din obiectivele noastre asumate in programul de guvernare, atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere fiscal si social si din punct de vedere al limitarii abuzurilor in aceasta tara", a mai spus el la Antena 3.

Citeste si: Tariceanu: Am luat decizia, tinand cont de atitudinea presedintelui, de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Cotroceni