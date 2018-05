El a afirmat, la Antena 3, ca "evolutia economiei este pozitiva" si, prin urmare, "PSD nu se va opri aici".

"In ceea ce priveste datele economice, in ceea ce priveste datele financiare, in ceea ce priveste datele colectarii veniturilor la buget, suntem in crestere. Nu ne oprim aici. Evolutia este pozitiva. Cu toate piedicile politice care sunt puse de presedintele Iohannis, cu toate atacurile publice din partea presedintelui Iohannis, acest Guvern isi va implementa programul de guvernare", a afirmat Dragnea.

Drganea: Declaratiile lui Iohannis sunt de natura politica

El apreciaza ca declaratiile presedintelui Klaus Iohannis cu privire la situatia economica a Romaniei sunt de natura politica.

"Eu cred ca aceasta iesire a avut mai multe obiective, politic vorbind. Primul obiectiv sa incerce sa justifice cererea de demisie a doamnei prim-ministru Dancila de saptamana trecuta, legand-o, vezi Doamne, de niste date economice care sunt false si care sunt niste minciuni, pentru a nu se rostogoli ideea ca i-a cerut demisia ca a facut o vizita in Israel. De asemenea, este foarte greu sa nu intelegem sau sa nu realizam ca este o implicare politica asa cum nu ar trebui sa aiba, constitutional, un presedinte al Romaniei, pentru ca s-a referit nu prima oara la un partid politic, la PSD. Nu mai vorbesc de mine, pentru ca eu sunt tinta presedintelui de doi ani de zile", a adaugat liderul PSD.

Citeste si: Dragnea: Noi nu putem sa schimbam premierii de cate ori este nemultumit presedintele Iohannis



Acesta considera ca masurile economice prin care a fost scazut nivelul de impozitare si majorat nivelul cheltuielilor publice este unul corect, nu "o magie economica", asa cum o considera seful statului, scrie Agerpres.

"Si anul trecut am primit aceleasi critici, chiar de la inceputul anului, tot de la Cotroceni, tot din specialitatea Cotrocenilor, ca nu se poate din punct de vedere economic sa scazi taxele si impozitele si sa ai crestere economica si sa ai cheltuieli mai mari. S-a dovedit ca se poate si nu am inventat noi asta. Sunt tari mari care au facut lucrul asta si au avut succes, dintr-un motiv foarte simplu: din momentul in care se micsoreaza taxele si impozitele se mareste baza de impozitare, adica se mareste numarul celor care produc venituri. Deci per total veniturile cresc. Si anul trecut se spunea ca nu o sa avem crestere economica atat cat am prognozat, se spunea ca vom depasi deficitul. S-a dovedit ca nu. Este foarte simplu si aici nu e vorba de magie economica. Este vorba de un program foarte bine fundamentat care este bine pus in practica. Putem in schimb vorbi de magia neagra a guvernarilor de dreapta, inclusiv a guvernarii tehnocrate, cand a fost guvernul instalat de presedintele Iohannis si votat de noi in Parlament", a mai declarat Dragnea.

Acesta este de parere ca in urma unor astfel de declaratii ale presedintelui Romaniei "oamenii sunt confuzati in urma acestor informatii mincinoase repetate la nesfarsit".

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca evolutia finantelor publice este "total nesatisfacatoare", context in care a reiterat ca demisia din functie a premierului Viorica Dancila este imperioasa. El a atras atentia ca Romania se afla in procedura privind deviatia semnificativa a deficitului bugetar.