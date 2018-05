"Marea batalie intre realitatea cifrelor- executia bugetara pe primul trimestru vs graficele colorate PSD

Presedintele a confirmat ceea ce Uniunea Salvati Romania spune inca de la primele aparitii in Parlament - anume ca un program de guvernare construit pe genunchi, cu promisiune de lapte si miere, cu scaderi de taxe si cresteri de salarii si cheltuieli bugetare in acelasi timp, un program parca scris de cineva fara minime notiuni de economie - nu este sustenabil si nu va putea aduce bunastare cetatenilor.



In realitate, PSD a reusit sa nemultumeasca pe toata lumea - pe cei carora le-au promis cresteri, dar care nu le-au primit si pe cei carora le-au acordat cresterile care sunt acum tocate de inflatie.



Contraperformanta guvernului este remarcabila. In ultimii 2 ani, coalitia de guvernare, ce detine o majoritate confortabila si toate parghiile necesare pentru a implementa programul de guvernare scris chiar de mana lor, a schimbat 2 prim-ministri pe motiv de slabe performante. Pe langa incompetenta vadita a celor alesi sa implementeze programul de guvernare problema cea mai mare vine din faptul ca in sine, programul este de nerealizat.

Datele executiei bugetare din primul trimestru al anului 2018 ne arata inca o data, de data aceasta negru pe alb, ca programul de guvernare PSD-ALDE este nesustenabil. Nu putem avem cresteri de cheltuieli si taxe in scadere. Nu putem atrage investitii private in economie cand schimbam guvernele odata cu anotimpurile, generand incertitudine.

Coalitia de guvernare se afla intr-o situatie inedita in momentul de fata si va fi foarte interesant ce minciuni vor mai impacheta - pusi in fata realitatii cifrelor raportului de executie bugetara, nu pot da vina pe nimeni altcineva decat pe ei insisi. Nu mai exista greaua mostenire, nu mai exista criza sau instabilitate in plan international - promisiunile pe care s-a dovedit inca o data ca nu le pot respecta sunt promisiuni scrise de ei, asumate de ei si promovate de ei ca fiind fezabile.

Liviu Dragnea este prea ocupat sa foloseasca toate resursele partidului si ale guvernului pentru a-si rezolva probleme personale cu justitia pentru a-i mai ramane timp Guvernului, de competenta nu e cazul sa vorbim, pentru guvernarea eficienta si sustenabila a tarii. La inceput i-a fost usor sa se ascunda in spatele graficelor colorate, insa devine tot mai evident ca realitatea cifrelor tot mai sumbre ale executiei bugetare este una in alb-negru", a scris Dan Barna pe Facebook.