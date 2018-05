"Doamna prim-ministru Dancila nu poate demisiona pentru ca il deranjeaza pe presedintele Iohannis un program de guvernare care produce efecte bune. Atata timp cat acest program de guvernare care produce efecte, care genereaza crestere economica serioasa pentru Romania este pus in practica - si este pus in practica - doamna prim-ministru nu are de ce sa isi dea demisia. Are sustinerea partidului, s-a discutat si astazi in Biroul Permanent National.

Noi nu putem sa schimbam premierii de cate ori este nemultumit presedintele Iohannis ca, vezi Doamne, nu este foarte docil in relatia cu presedintele Romaniei", a spus liderul social-democrat la Antena 3, potrivit jurnalul.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca evolutia finantelor publice este "total nesatisfacatoare", context in care a reiterat ca demisia din functie a premierului Viorica Dancila este imperioasa.

"Per ansamblu, o evolutie total nesatisfacatoare a finantelor publice. Este imperioasa demisia doamnei Dancila, pentru a face loc unor oameni responsabili si competenti si, in acest context, este din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna si eficienta", a afirmat seful statului, la Palatul Cotroceni.

