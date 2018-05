"A fost incredibil. Timp de un sfert de ora domnul presedinte Iohannis ne-a vorbit de petele negre din soare, facandu-se ca nu vede lumina soarelui pe care o vedem cu totii. Este incredibil cum mistifica realitatea domnul presedinte. Ne spune ca veniturile stau cel mai prost acum, cand de fapt, in primele 4 luni ale anului ANAF a incasat cu 1 miliard de lei mai mult decat era programat in buget si 8,1 miliarde mai mult decat anul trecut. Ii amintesc eu domnului presedinte ca din 2013 incoace, singurul an in care au scazut veniturile la buget au fost in 2016, in mareata guvernare tehnocrata. La fel a fost si fondurile europene: singurul an in care au scazut incasarile de la Uniunea Europeana a fost 2016, in guvernarea girata si sustinuta de domnul presedinte", a declarat vicepresedintele PSD, potrivit comunicatului mentionat.

Gabriela Firea s-a referit si la cererea de demisie a presedintelui Iohannis adresata premierului Viorica Dancila. "Vad ca domnul Iohannis a facut o obsesie din aceasta cerere de demisie. Eu ii solicit ca in loc sa caute conflictul cu lumanarea sa lase Guvernul sa-si faca treaba. Oamenii nu mai vor cearta si ciondaneala intre cei care le decid soarta pentru ca asta ii afecteaza direct. Pana acum doamna premier s-a purtat foarte decent cu domnul Iohannis. Cu ce ii ajuta pe oameni faptul ca presedintele ii cere demisia doamnei prim-ministru?", a intrebat retoric Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a criticat si limbajul folosit de Iohannis pentru a se referi la presedintele PSD. "'Dragnea si ai lui' este un mod de exprimare cu mult sub rangul unui presedinte al Romaniei. Eu nu imi amintesc ca domnul Dragnea sa fi vorbit in aceasta maniera despre domnul Iohannis, chiar daca sunt in tabere politice diferite. Pot sa inteleg resentimentele politice ale domnului Iohannis, dar asta nu-i poate scuza in niciun fel iesirea in decor in ce priveste limbajul public", a mai precizat Gabriela Firea.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca evolutia finantelor publice este "total nesatisfacatoare", context in care a reiterat ca demisia din functie a premierului Viorica Dancila este imperioasa.

"Per ansamblu, o evolutie total nesatisfacatoare a finantelor publice. Este imperioasa demisia doamnei Dancila, pentru a face loc unor oameni responsabili si competenti si, in acest context, este din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna si eficienta", a afirmat seful statului, la Palatul Cotroceni.