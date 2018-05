UPDATE - Incadrarea juridica a faptelor a fost schimbata in marturie mincinoasa. Seful Senatului a declarat in fata instantei ca “este regretabil” ca a fost tarat in acest procesiar avocatul sau a cerut anularea interceptarilor. Procurorii au cerut o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare. Decizia va fi data pe 22 mai. Nu va fi insa o decizie definitiva.



Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie marti un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data de 8 mai sa se desfasoare dezbaterile finale in acest caz.

Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.