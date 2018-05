"Personalul medical din spitale protesteaza din cauza nedreptatilor salariale din sanatate si a haosului generat de ultimele 15 luni de guvernare defectuoasa. Vocile lor sunt auzite astazi si in plenul Camerei Deputatilor cand se dezbate motiunea PNL. La legile dezastruoase care au adus sistemul de sanatate in starea de fapt noi am avut solutii alternative. Tot ce PNL a propus a fost respins intr-un mod iresponsabil si politicianist de catre PSD-ALDE.

Daca cineva s-a indoit de argumentele noastre, astazi posibila greva generala din sistemul public de sanatate ar trebui sa trezeasca la realitate si guvernantii.

Dupa 3 Guverne PSD-ALDE, sistemul de sanatate este in continuare inecat in probleme: grave discriminari in salarizare, subfinantarea medicinei de familie, permanentizarea crizei medicamentelor, lipsa vaccinurilor, bani pierduti pentru spitale regionale si un spital metropolitan care... se va face peste ”20 de ani!”. Desi CNAS are un buget cu 17% mai mare decat anul trecut, in continuare programe de o importanta vitala, precum Programul National de Boli Cardiovasculare, sunt subfinantate.

Modul in care sunt cheltuiti banii din sistemul de sanatate este marcat de o lipsa totala de transparenta!

PNL a propus Guvernului PSD-ALDE o lista intreaga de solutii. Un prim pas ar fi ca actuala coalitie de guvernare sa refaca regulamentul de sporuri si sa dea angajatilor banii inapoi.

Sa faca bine sa lase deoparte interesele personale si de partid si sa nu se mai comporte ca si cum ar fi in campanie electorala! Daca nu sunt capabili sa furnizeze solutii la problemele romanilor, atunci sa plece cat mai repede de la guvernare", a scris Raluca Turcan pe Facebook.