"Eu le-am spus colegilor mei punctul meu de vedere: liber la implicare. Nu avem niciun fel de problema ca presedintele in functie sa se implice in campania partidului care il sustine. Macar se va face la vedere. Oricum, toti stim ca se implica, oricum toti stim ca nu este niciun fel de restrictie pe care sa nu o incalce si zic ca trebuie sa iesim din aceasta ipocrizie si atunci trebuie creata posibilitatea presedintelui in functie sa se implice in campania cui doreste, pentru a avea toate sansele si toate posibilitatile sa se poata exprima liber", a spus Dragnea, citat de antena3.ro.

De asemenea, presedintele PSD a vorbit si despre campania electorala in scoli.



"Explicatia pe care am primit-o a fost ca exista deja in Legea Educatiei interdictia de a se face politica in scoli, dar, pentru a nu mai exista niciun dubiu, trebuie sa trecem si in Legea electorala ca nu se pot face nici macar actiuni electorale in scoli, pentru ca nu in scoala trebuie facuta campania", a adaugat el.