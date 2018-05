“In ceea ce priveste comunitatea LGBT, trebuie gasita formula legala prin care parteneriatul civil sa fie legiferat. De asemenea, trebuie legiferata clar situatia familiilor monoparentale. Trebuie o discutie serioasa pentru a acoperi toate zonele. Una nu exclude pe alta”, a afirmat Liviu Dragnea, in contextul sustinerii referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie.

Intrebat daca in PSD se lucreaza la un proiect de lege in aceasta privinta, Dragnea a spus: ”Deja lucreaza chiar cu asociatii din acea zona. Se lucreaza, au fost intalniri cu ONG-uri din acea zona. Nu a venit pana acum la partid un proiect de genul asta, dar s-au deschis discutiile si contactele cu aceste ONG-uri si le consider foarte bune”.

Responsabil de aces proiect este ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, scrie News.ro.