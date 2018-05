"Un subiect foarte important se refera la modul de plata efectiva a pensiilor catre pensionari, a cash-ului catre pensionari. Au aparut, in ultima perioada, intarzieri in anumite judete, ceea ce este inadmisibil din punctul nostru de vedere, in conditiile in care Guvernul a transferat la timp banii catre Posta Romana. Si sigur ca doamna prim-ministru a cerut explicatii la ministrul Comunicatiilor si la conducerea Postei Romane si am aflat cu totii astazi cum stau lucrurile, de ce suntem in aceasta situatie si care sunt masurile ce vor fi luate. De la inceput spun ca doamna premier ne-a informat ca a dispus deja Corpului de control sa faca o verificare atenta si serioasa cu privire la aceasta situatie", a spus social-democratul, citat de jurnalul.ro.

In urma sedintei BPN al PSD, Dragnea a tinut sa mentioneze ca nu se pune problema privatizarii Postei Romane.

"O decizie cu care nu a fost de acord niciun guvern de pana acum si nu suntem de acord nici noi - sa se privatizeze Posta Romana.

(...) Chiar daca undeva sau cineva intentioneaza ca Posta Romana sa nu isi revina si sa poata sa fie privatizata pe un pret mic, noi nu dorim ca Posta Romana sa fie privatizata, vrem sa fie recapitalizata, sa redevina o companie de succes, o companie simbol si sa ramana cu capital romanesc de stat majoritar", a spus liderul PSD, potrivit stirileprotv.ro.