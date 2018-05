"Atunci cand se vorbea de protocoale, eu afirmam public niste chestiuni tehnice. Ele sunt tehnice, dar sunt in afara legii multe din ele. Nu este admisibil ca CSM sa raspunda, sa spuna cum a valorificat informatiile. Niciodata un astfel de protocol nu a ajuns in CSAT. Nu a ajuns si nimeni nu a venit sa imi puna pe masa un protocol incheiat cu Parchetul General, cu CSM sau cu Inalta Curte. Nici nu mi-a spus ca ar exista. O vaga suspiciune ca ar exista un soi de protocoale puteam sa am, dar nimeni nu a venit sa imi spuna", a spus Basescu la B1 TV.

Basescu a tint sa mentioneze ca Romania este un stat "deformat".

"E un stat cu institutiile deformate, trebuie readuse in matca lor si primul sentiment formidabil pe care l-am avut ca statul e deformat, a fost cazul Rarinca. Iata ca intram acum in realitatile ale acestui stat, a unei colaborari interinstitutionale care n-are nimic de-a face cu statul de drept. (…) Este un stat al caror institutii au inteles prost democratia. (…) Eu n-am cerut niciodata functionarea nelegala a acestor institutii. Relatia mea cu CSM a fost departe de a fi dulce, pentru ca am criticat de multe ori atitudini, solutii", a adugat el, citat de hotnews.ro.

Chestionat daca era la curent cu intrevederile sefilor institutiilor de forta din sediile SRI, raspunsul acestuia a fost: "Eu eram presedintele Romaniei. Din pacate, exact cei care trebuiau sa ma informeze nu o faceau si dadeau institutiilor statului alt sens decat cel prevazut de lege".