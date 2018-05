"Probabil incearca sa transforme copiii nostri, sa-i puna pe toti in cap in fata premierului. (...) Le recomand sa nu se atinga de copiii nostri. In scoli se face educatie, in scoli se face transfer de informatii, in scoli se formeaza caractere, se formeaza personalitati, nu trebuie sa se faca politica", a afirmat Orban duminica dupa Conferinta Filialei PNL Bucuresti.

Intrebat despre prevederea propusa potrivit careia un presedinte in functie nu poate participa la campania electorala a partidului care il sustine, Orban a spus: "Presedintele poate sa-si faca, in mod normal, campanie, pentru ca, prin Constitutie, beneficiaza de dreptul de a fi ales sau reales. Ca atare, orice restrangere a drepturilor presedintelui in materie de campanie, din momentul in care incepe campania, nu are sens".



Un grup de senatori PSD si ALDE a depus in Parlament o propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care stabileste amenzi majorate pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei electorale, permiterea campania electorale in scoli si sustinerea, prin semnatura, de catre un alegator a mai multor candidaturi, scrie Agerpres.

PNL nu promoveaza niciun fel de conflict intre generatii sau grupuri sociale

"Normal ca PNL nu numai ca nu promoveaza niciun fel de conflict intre generatii sau grupuri sociale, asa cum fac toti politicienii comunisti, populisti sau de alta natura. Nu exista o discriminare in ceea ce priveste cetateanul roman, indiferent carui grup face parte, indiferent ce religie are, indiferent ce varsta are, indiferent de sex are. Aceasta intrebare stiu de la ce pleaca, dar eu cred ca noi ar trebui sa facem un efort comunicational mai mare nu pentru a taxa niste stangacii in materie de comunicare facuta de unii dintre colegii nostri, ci sa facem niste eforturi sa taxam in spatiul public gafele monumentale, deciziile care afecteaza grav viata de zi cu zi a oamenilor, minciunile gogonate cu care PSD a castigat alegerile si sa incercam sa ii convingem pe romani ca PNL poate sa-l reprezinte pe fiecare dintre romani si ca oricine poate castiga, daca PNL guverneaza", a spus Orban duminica la Conferinta filialei PNL Bucuresti.

Ludovic Orban sustine ca partidul pe care il conduce nu promoveaza niciun fel de conflict intre generatii sau grupuri sociale, asa cum fac "politicienii comunisti".El a precizat ca postarea TNL Bucuresti potrivit careia "generatia decreteilor nu este funny" a fost stearsa si ca a fost schimbata echipa care se ocupa de postarile pe internet ale organizatiei.