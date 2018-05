"As afirma mai degraba ca niste pitici politici s-au adunat astazi sa denigreze tot ce se face si se construieste in aceasta perioada in tara si in Capitala. Am ramas cu totul surprinsa ca au avut tupeul de neimaginat de a aborda subiectul situatiei economice a RADET, cata vreme aceasta a fost condusa 20 de ani de catre membri PNL sau persoane recomandate de catre PNL si fostul PDL, ducand RADET-ul aproape in stare de faliment.

In Bucuresti au fost peste 20 de ani la putere in Consiliul general si ei au votat si bugetele, ei au votat si proiectele, iar acum tot timpul voteaza impotriva a tot ceea ce se intampla acum in Bucuresti. Cred ca romanii, inclusiv bucurestenii, nu apreciaza nici limbajul suburban, nici atacurile insalubre, nici persoane care nu au nici moralitate, nici profesionalism, nici onestitate, niciun background, cum sunt unii dintre piticii politici care s-au exprimat astazi la PNL", a declarat edilul Capitalei, intr-o interventie la Antena 3, potrivit jurnalul.ro.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat duminica activitatea primarului general al Capitalei Gabriela Firea si a apreciat ca aceasta se comporta ca "un vanator de vrajitoare", cautand vinovati "pentru faptul ca nu a fost in stare sa faca nimic".