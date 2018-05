"In ce zi credeti ca si-a gasit Gabriela Vranceanu Firea Pandele Dragnea sa faca pe Facebook asa, un soi de postare privind raportul de activitate? Cam subtirel, asa. Culmea e ca raportul de activitate se refera la ce va face in urmatorii doi ani, pentru ca nu are ce spune despre ceea ce a facut in ultimii doi ani. Astazi, cand PNL are conferinta organizatiei municipale PNL Bucuresti. Se pare ca doamna Firea nu prea doarme linistita de cand PNL a redevenit ceea ce trebuie sa fie si anume partidul de opozitie cel mai puternic in Bucuresti, singura alternativa viabila la harababura, amatorismul si risipa care se intampla in Bucuresti de doi ani. Dragnea le-a cerut totul romanilor, bucurestenilor si a primit totul. PSD, de doi ani, are totul - primari de sectoare, primar general al Capitalei si Guvernul. Dragnea si Firea au primit totul. Ce au dat inapoi catre bucuresteni? Nimic! (...) Doamna Firea se comporta ca un vanator de vrajitoare. Ea cauta vinovati pentru faptul ca nu a fost in stare sa faca nimic', a afirmat duminica Ludovic Orban la Conferinta filialei PNL Bucuresti.

El a mentionat ca Firea nu a reusit sa puna in functiune sistemul de management al traficului, pentru care au fost alocata suma de 56 de milioane de euro, scrie Agerpres.





"Doamna Firea, in postarea de pe Facebook, spune ca a alocat 56 de milioane de euro pentru managementul traficului, pentru semafoare inteligente, pentru fluidizarea traficului, dar eu pot sa spun o nerealizare care e penibila si rusinoasa pentru orice primar general in functie. Ea nu a reusit sa puna in functiune nici macar sistemul de management al traficului, care a fost realizat in anii 2007-2008. La ora actuala toate investitiile in semafoare inteligente, in centrul de management al traficului, nu functioneaza", a adaugat Orban.

El a mentionat ca PNL este "singura forta cu adevarat capabila sa invinga partidul de guvernamant".

"Am ajuns intr-un punct in care foarte greu mai putem tolera acest comportament dictatorial abuziv. De fapt, afara e vopsit gardul si inauntru e leopardul. Doamna Firea are o coafura placuta, se imbraca frumos, dar in ea se ascunde un rau poate si mai rau decat Pandele", a mai spus Orban.

