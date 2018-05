"Avand in vedere ca, in ultima perioada, activitatea Primariei Capitalei, precum si a mea au devenit subiectul predilect al opozitiei, in special a PNL - care a ales PMB ca tema de atac in batalia pe functii din interiorul PNL-, in dorinta de a construi inca de pe acum o campanie politica mincinoasa si denigratoare, terfelind proiectele si initiativele actualei Administratii, reamintesc faptul ca in ultimii doi ani, in Bucuresti, s-au realizat o serie de demersuri in premiera, menite sa imbunatateasca atat aspectul Capitalei cat si viata bucurestenilor. Fireste, mai avem multe de facut, intr-un oras nu se incheie niciodata activitatea, sunt multe erori de indreptat si proiecte de lansat, dar imi dedic intreaga energie rezolvarii, rand pe rand, a tuturor ramanerilor in urma din ultimii 27 de ani.

Pentru prima data in istoria Bucurestiului, Primaria Capitalei a oferit domeniului sanatatii un buget record, de 111 milioane de euro, suma care reprezinta, comparativ cu ultimii cinci ani, o dublare sau chiar triplare a fondurilor alocate spitalelor. (...)

O alta premiera o constituie componenta sociala, care pana la actuala Administratie nu a constituit altceva decat un cumul de declaratii sforaitoare, fiind un domeniu subfinantat.



Buget DGASMB 2004 - 2016 - aprox. 73 de milioane de euro ( 13 ani)

Buget DGASMB 2017 - 2018 - aprox. 130 milioane de euro.( 2 ani)

Astfel, in ultimii doi ani s-a acordat asistentei sociale aproape dublul sumei acordate de opozitie in ultimii 13 ani!

Actuala administratie acorda in prezent stimulente pentru peste o suta de mii de bucuresteni, atat celor care se inscriu in categoriile vulnerabile (copii si adulti cu handicap, persoane varstnice) precum si celor care, cu ajutorul acestor stimulente, isi imbunatatesc calitatea vietii: familii monoparentale, tinerii casatoriti, tinerii care isi intemeiaza o familie, sau cuplurile care isi doresc copii si au nevoie de proceduri speciale, cum ar fi fertilizarea in vitro, si pentru care Primaria Capitalei acorda vouchere in valoare de 13.800 lei/cuplu. De asemenea, chiar zilele acestea, s-a aprobat in Consiliul General un alt proiect prin care Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va derula un program de acordare a voucherelor 'Materna Bucuresti' prin care se acorda un ajutor financiar de 2.000 de lei femeilor gravide din Bucuresti, pentru achitarea serviciilor medicale si a medicamentelor.

De fapt, se poate observa cu usurinta ca politicienii de dreapta au fost, intr-o forma sau alta, la carma Bucurestiului, fie ca au fost viceprimari, consilieri generali in majoritate, sau chiar primari. In aproape 30 de ani, nu s-au inregistrat modernizari capitale in Bucuresti, bugetele si obiectivele de investitii fluctuand in functie de interese: fie ca s-au schimbat sute de mii de tone de borduri, fie ca s-au ignorat flagrant nevoile imperioase ale Bucurestiului (infrastructura, sanatate, social, cultura etc.), Capitala Romaniei are acum o serie de restante majore, care ar trebui recuperate in cel mai scurt timp.

Concret, Administratia Strazilor, condusa de PDL, a avut timp de 17 ani, un buget total de aproximativ un miliard de euro.

Dupa cum se poate vedea, cifrele demonstreaza ca bani s-au dat, dar rezultatele nu se vad!

Astfel, desi din anul 1999 si pana in anul 2016 s-au tocat aproximativ un miliard de euro pentru asfaltarea si reabilitarea arterelelor Capitalei, adevaratele realizari NU se vad pe strada, in teren. Mai mult decat atat, s-au cheltuit zeci de milioane de euro pentru construirea de piste de biciclete realizate cu bidineaua, iar acum actuala Administratie este aratata cu degetul pentru lipsa acestora.

Cu toate acestea, opozitia din Consiliu, in special oameni de la PNL si fostul PDL, isi sterge trecutul cu buretele si arunca in spatiul public scrisori deschise, apeluri sau comunicate dezinformatoare in care condamna lipsa investitiilor in infrastructura si faptul ca in ultimii doi ani nu s-a realizat ceea ce ei nu au facut timp de mai bine 20 de ani pentru Bucuresti.

Actuala administratie a alocat anul acesta nu mai putin de 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun – investitii in lucrari care vor genera diminuarea aglomeratiei in trafic.

De asemenea, pentru imbunatatirea sistemului rutier, semaforizare inteligenta, managementul traficului, a fost alocata suma de 56 de milioane de euro.

Municipalitatea demareaza 14 proiecte de construire de parcari subterane si supraterane, suma alocata pentru inceput fiind de aproximativ 11 milioane de euro. (...)



Pentru reprezentantii PNL este mult mai simplu ca Primarul General actual sa fie vinovat de tot ce nu s-a facut in ultimii 20 de ani: pornind de la lipsa parcarilor, a cladirilor care nu au fost reabilitate de 29 de ani si pana la iepuri uriasi decorativi (care nu aveau nici o legatura cu Primaria Capitalei), sau targuri de traditie, sesizate brusc de opozitie.

Ii asigur pe bucuresteni ca toate proiectele Primariei Municipiului Bucuresti vor continua, in pofida opozitiei, si ca Municipalitatea Bucuresti are ca prima prioritate dezvoltarea proiectelor menite sa imbunatateasca si sa modernizeze viata in Capitala Romaniei", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

