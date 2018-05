"Aceasta suma este menita sa sprijine atat modernizarea, dotarea si reabilitarea celor 19 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, cat si desfasurarea actului medical in conditii moderne, la cele mai inalte standarde. Mai mult decat atat, in premiera pentru Bucuresti, Primaria Capitalei va achizitiona anul acesta aproximativ 500 de locuinte destinate medicilor. Acest demers, cumulat cu fondurile acordate spitalelor, este menit sa opreasca 'exodul' medicilor profesionisti si sa creeze conditii ultramoderne de tratament pentru bucuresteni", se arata in comunicat.

Potrivit PMB, un simplu studiu comparativ al bugetului Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) din ultimii ani, "cand PNL (PDL) a avut majoritate in Consiliul General, demonstreaza clar ca domeniul sanatatii nu a beneficiat de actiuni concrete ale opozitiei si nici nu a fost pe lista de prioritati a PNL, care, fiind majoritar in CGMB, ar fi putut sa aduca modificari semnificative in acest domeniu".

PMB sustine ca bugetul Administratiei Spitalelor (infiintata in anul 2009) a fost de 326,6 milioane euro pentru 2009-2016 si de 172 milioane euro pentru 2017-2018. "In doar doi ani actuala administratie a alocat sanatatii un buget care reprezinta mai mult de jumatate din suma alocata acestui domeniu in ultimii opt ani", arata PMB.

O alte premiera - componenta sociala

"Actuala administratie acorda in prezent stimulente pentru peste o suta de mii de bucuresteni, atat celor care se inscriu in categoriile vulnerabile (copii si adulti cu handicap, persoane varstnice) precum si celor care, cu ajutorul acestor stimulente, isi imbunatatesc calitatea vietii: familii monoparentale, tinerii casatoriti, tinerii care isi intemeiaza o familie, sau cuplurile care isi doresc copii si au nevoie de proceduri speciale, cum ar fi fertilizarea in vitro, si pentru care Primaria Capitalei acorda vouchere in valoare de 13.800 lei/cuplu. De asemenea, chiar zilele acestea, s-a aprobat in Consiliul General un alt proiect prin care Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va derula un program de acordare a voucherelor 'Materna Bucuresti' prin care se acorda un ajutor financiar de 2.000 de lei femeilor gravide din Bucuresti, pentru achitarea serviciilor medicale si a medicamentelor", mentioneaza PMB.



"Astfel, desi din anul 1999 si pana in anul 2016 s-au tocat aproximativ un miliard de euro pentru asfaltarea si reabilitarea arterelor Capitalei, adevaratele realizari nu se vad pe strada, in teren. Mai mult decat atat, s-au cheltuit zeci de milioane de euro pentru construirea de piste de biciclete realizate cu bidineaua, iar acum actuala Administratie este aratata cu degetul pentru lipsa acestora. Cu toate acestea, opozitia isi sterge trecutul cu buretele si arunca in spatiul public scrisori deschise, apeluri sau comunicate dezinformatoare in care condamna lipsa investitiilor in infrastructura si faptul ca in ultimii doi ani nu s-a realizat ceea ce ei nu au facut timp de mai bine 20 de ani pentru Bucuresti", se arata in comunicat.

Reinnoirea parcului auto al RATB - o prioritate



"Subliniem ca adminstratia PNL (PDL) a achizitionat in jurul anilor 2006 500 de autobuze fara aer conditionat, iar acum RATB monteaza sisteme de climatizare pe primele 150 dintre acestea", arata Primaria Capitalei.

"Astfel, in 27 de ani, s-au consolidat doar 20 de astfel de cladiri, iar actuala administratie a reusit, in mai putin de doi ani, sa inceapa lucrarile de consolidare la 10 cladiri cu risc seismic ridicat, situate in centrul Capitalei. Totodata, in prezent, se intocmeste documentatia pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor de interventie/consolidare pentru alte 20 de cladiri si s-a demarat un alt program prin care se vor pune in siguranta inca 100 de cladiri aflate in diverse stadii de degradare", arata PMB.

"Subliniem inca o data ca Primarul General, Gabriela Firea, nu a semnat nici un proiect de realizare a unor monumente, ci a continuat proiecte incepute de administratiile anterioare, fiind obligata, conform legii, sa duca la bun sfarsit aceste contracte. Mai mult decat atat, organizarea unor festivaluri sau concerte reprezinta un alt subiect care se doreste a fi atribuit in mod fals actualei administratii, desi, la o prima vedere obiectiva, se poate constata ca acestea reprezinta evenimente de traditie, organizate de ani de zile si care, datorita reputatiei, beneficiaza de participarea a numerosi artisti de renume din intreaga lume", se arata in comunicat.

PMB afirma ca o alta premiera o constituie componenta sociala, care pana la actuala Administratie nu a constituit altceva decat "un cumul de declaratii sforaitoare", fiind un domeniu subfinantat. In ultimii doi ani s-a acordat asistentei sociale aproape dublul sumei acordate de opozitie in ultimii 13 ani, se arata in comunicat.Potrivit PMB, Administratia Strazilor, "condusa de PDL", a avut timp de 17 ani, un buget total de aproximativ un miliard de euro.Primaria sustine ca actuala administratie a alocat anul acesta nu mai putin de 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun - investitii in lucrari care vor genera diminuarea aglomeratiei in trafic. De asemenea, pentru imbunatatirea sistemului rutier, semaforizare inteligenta, managementul traficului, a fost alocata suma de 56 de milioane de euro. Municipalitatea demareaza 14 proiecte de construire de parcari subterane si supraterane, suma alocata pentru inceput fiind de aproximativ 11 milioane de euro.Reinnoirea parcului auto al RATB reprezinta de asemenea o prioritate pentru actuala Administratie, se arata in comunicat, un bun exemplu in acest sens fiind licitatia pentru achizitionarea celor 400 de autobuze noi, Euro 6. Totodata, sunt in pregatire licitatiile pentru achizitionarea a 100 de autobuze cu GNC, a altor 100 de autobuze, de aceasta data electrice, a 100 de troleibuze si 100 de tramvaie.Potrivit comunicatului, un alt domeniu important, neglijat de vechile administratii ale Capitalei, il constituie cel al consolidarii cladirilor cu risc seismic.Primaria mai afirma ca, desi de mai bine de 20 de ani in Bucuresti se construiesc statui si monumente de for public, acum opozitia incearca sa acrediteze ideea ca Primarul General, Gabriela Firea, este singurul edil care finanteaza realizarea unor statui in Bucuresti.Potrivit PMB, pentru reprezentantii PNL este mult mai simplu ca Primarul General actual sa fie vinovat de tot ce nu s-a facut in ultimii 20 de ani: pornind de la lipsa parcarilor, a cladirilor care nu au fost reabilitate de 29 de ani si pana la iepuri uriasi decorativi (care nu aveau nici o legatura cu Primaria Capitalei), sau targuri de traditie, sesizate brusc de opozitie.

"Reiteram faptul ca Primarul General, Gabriela Firea, ii asigura pe bucuresteni ca toate proiectele Primariei Municipiului Bucuresti vor continua, in pofida opozitiei, si ca Municipalitatea Bucuresti are ca prima prioritate dezvoltarea proiectelor menite sa imbunatateasca si sa modernizeze viata in Capitala Romaniei", se mai arata in comunicat.