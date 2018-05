"Stimati colegi consilieri locali,

A venit vremea sa spunem lucrurilor pe nume. Mai mult ca oricand, iesenii merita sa stie adevarul despre ce a ajuns astazi PSD Iasi. Cat am fost presedintele partidului, atat in timpul campaniei electorale din 2016, cat si dupa alegerile locale si parlamentare, pe care le-am castigat impreuna, nu v-am cerut niciodata sa-mi slujiti interesele personale sau sa va supuneti unor decizii aberante, ci v-am rugat, am insistat chiar, sa va exprimati intregul atasament fata de orasul Iasi si comunitatea noastra.

Am trait cu speranta si continui sa cred ca personalitatea domniilor voastre este cu mult mai puternica decat constrangerile la care sunteti supusi de catre unii lideri vremelnici si lipsiti de caracter de a va alatura unor grupuri de interese daunatoare Iasului. Oamenii buni slujesc un ideal.

Iasul nostru nu este si nici nu va fi vreuna dintre feudele din tara, pastrate intentionat in saracie crunta, in care „baronii” locali isi permit orice faradelege, ci un mare oras in care istoria, arta, cultura, educatia reprezinta pilonii pe care ne-am construit modul nostru de a fi. Un mod care ar trebui sa respinga automat fatarnicia politica.

Cu doi ani in urma, impreuna am jurat in fata lui Dumnezeu si a comunitatii iesene ca vom face tot ce ne va sta in putinta pentru a aduce prosperitate orasului caruia ii apartinem, iar eu vreau sa privesc fara sa-mi fie rusine de mine in ochii iesenilor care au avut incredere in programul nostru de guvernare locala. Poate ca ati uitat ca nu numai datoria si bunul simt ci insasi legea cer alesului sa fie in slujba cetateanului si nu in solda unui gasti si la cheremul unui politruc.

Nu vreau sa neglijati nici faptul ca justitia va apara de orice abuz politic asa cum deja s-a demonstrat atat in Iasi cat si in tara. Epoca in care deciziile privind soarta orasului si a consilierilor erau luate ca pe vremea comunismului, in biroul unui prim-secretar, a apus.

Le multumesc din suflet celor care au avut taria de caracter de a rezista presiunilor nedemne exercitate asupra lor, respectand atat promisiunile pe care ni le-am asumat in fata iesenilor cat si prieteniile pe care le-am legat intre noi cu doi ani in urma.



Cu stima,

MIHAI CHIRICA

Primarul Municipiului Iasi", se arata in scrisoare.