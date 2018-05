"CCR a stabilit, cred, data de 10 pentru solutionarea conflictului. Da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier si, sigur, m-a solicitat ca eu sa sustin cele statuate, cele stabilite in sesizare", a spus Toader.

Intrebat care va fi argumentul cel mai puternic pe care il va invoca in sustinerea cauzei, Toader a mentionat 'neconstitutionalitatea comportamentului si crearea unui blocaj institutional' intre presedinte si ministrul Justitiei, ca parte a Guvernului.



"Partea care sesizeaza CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala evident ca are convingerea incalcarii exigentelor constitutionale de catre partea pe care o reclama. Vorbeam in general... De catre presedinte, in cazul acesta. Noi venim cu argumente, Curtea va decide. Din 2003 pana astazi sunt 15 ani de cand exista competenta Curtii de a solutiona astfel de conflicte si multe dintre ele au fost constatate, dar nu au dus la sanctionarea partii care a generat, determinat, conflictul. Sa nu ma intrebati atunci de ce am solicitat printre cele 20 de motive in cazul doamnei Kovesi incalcarea Constitutiei, faptul ca a generat, a provocat cele trei conflicte, din care doua pronuntate de Curte, iar in unul Curtea in considerente a aratat care e conduita de urmat de catre DNA, pentru ca acolo este vorba despre o incalcare repetitiva a Constitutiei. A fost vorba de trei conflicte intr-un interval de timp foarte scurt, ceea ce inseamna ca avem o alta premisa, o alta ipoteza prin raportarea autoritatii la Constitutie", a mai spus Toader.

Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 10 mai cererea de solutionare a conflictului intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat vineri, pentru AGERPRES , oficiali ai CCR.

CCR a fost sesizata cu cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedinte, in subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi.

Toader: Procurorii au uitat de articolul 132 din Constitutie

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, sambata, la Sinaia, ca articolul 132 din Constitutie prevede ca procurorii 'isi desfasoara activitatea sunt autoritatea ministrului Justitiei', insa acestia au uitat de acest articol.

Intrebat cum le raspunde celor care spun ca, prin modificarile propuse la legile justitiei, ministrul Justitiei capata o putere mult prea mare, Toader a spus ca exista un articol in Constitutie de care procurorii 'au uitat', iar modificarile aduse pun in lege aceasta prevedere.



"Am facut de multe ori referire la articolul 132 din Constitutie care spune ca procurorii isi desfasoara activitatea sunt autoritatea ministrului Justitiei. Procurorii au uitat de acest articol 132 si nu prea au fost sub autoritatea ministrului Justitiei. Ce fac legile justitiei acum prin modificarile aduse... nu fac decat sa puna in legea infraconstitutionala prevederea de la 132. Dupa aceea, echilibrul dintre puterii nu il apreciez eu, il apreciaza CCR", a comentat Toader.

Ce spune Toader despre o eventuala suspendare a presedintelui

"Sa asteptam sa vedem ce decizie va pronunta Curtea, va admite sau va respinge. Vedem considerentele. Daca va admite, nu este in competenta mea ca ministru sa abordez macar acest subiect. Este in competenta liderilor aliantei majoritare de la guvernare. (...) In primul rand, eu sunt ministru independent, fac parte dintr-un Guvern politic, deci chiar nu ma consider un om politic. (...) Prin urmare, nu sunt om politic, sunt ministru independent intr-un Guvern categoric sustinut politic. Nu ministrul discuta despre perspectiva unei suspendari, daca se va admite sesizarea", a spus ministrul.

Ministrul Justitiei participa, la Sinaia, la conferinta internationala organizata de Autoritatea Electorala Permanenta in parteneriat cu Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), cu tema 'Alegeri libere, parlamente si formarea natiunii'.