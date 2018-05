Chestionat de juranlisti ce opinie are despre activitatea desfasurata de prim-ministrul Viorica Dancila, raspunsul liderului ALDE, a fost: "Nu am cunoscut-o pe doamna Dancila decat asa, cu totul si cu totul superficial pana la numirea dansei in functia de prim-ministru. Stiam ca este membru in Parlamentul European, de aceea ne intalneam si foarte rar, si foarte putin, ca timp. Am urmarit-o cu atentie, am discutat cu domnia sa de destul de multe ori, facem schimb de pa reri si de experienta, ii impartasesc din experienta mea si ma bucur ca am lucruri care pot sa ii fie utile".

Tariceanu a tinut sa mentioneze ca Viorica Dancila este un om de echilibru.

"Si am observat-o in exercitiul functiei si am apreciat la dansa ca este un om serios, ca este un om care sta si analizeaza, nu se grabeste cu raspunsurile, pentru ca de multe ori promptitudinea in a da un raspuns nu este neaparat si dovada ca acel raspuns este bine cantarit. Este constienta ca are o responsabilitate majora. Imi place ca este foarte serioasa, foarte dedicata, un om de echilibru si eu cred ca a fost o alegere buna. Si impreuna cu colegii mei suntem solidari in tot ceea ce inseamna actiunea Guvernului si a premierului", a adaugat el, citat de romaniatv.net.