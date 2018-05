"Este destul de inoportun ca presedintele sa se exprime in acest fel asupra unei initiative cetatenesti. In Constitutie scrie ca cetatenii au dreptul la initiativa si, daca au dreptul si au facut-o, acest drept trebuie respectat. Mai departe si initiatorii trebuie sa isi sustina punctul de vedere si cei care nu sunt de acord trebuie sa isi sustina punctul de vedere, sa explice de ce nu sunt de acord. Eu am spus-o si o repet: este nevoie de foarte multa toleranta din ambele parti, fiindca daca pornim o lupta cvasi-politica acerba intre sustinatorii initiativei si adversarii initiativei nu ajuta pe absolut nimeni. Aceste lucruri trebuie tratate cu calm, trebuie respectata ad literam legea si atunci romanii se vor exprima", a declarat seful statului, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, presedintele a tinut sa menttioneza ca, alaturi de specialistii din Administratia Prezidentiala, va analiza legea cu privire la organizarea referendumului, urmand sa faca un anunt in legatura cu acest act normativ la momentul oportun.