Intrebat, la Ruse, daca stie ce contine acest memorandum, seful statului a raspuns: "Da, stiu ce contine. (...) Parerea mea a ramas aceeasi: Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a presedintelui fara sa discute cu presedintele. Greseala a fost facuta. Ceea ce trebuie acum sa facem in continuare este sa o reparam, fiindca nu am absolut niciun interes, si Romania, ca stat, nu are absolut niciun interes sa isi strice relatiile foarte bune de prietenie, de exemplu, cu Israelul, pentru niste politicieni care nu au inteles care este rostul lor".

De asemenea, Iohannis a fost intrebat daca ia in calcul sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la un conflict institutional in acest caz.



"Aceste teme sunt foarte sensibile si in momentul in care voi lua o decizie care poata fi explicata publicului o sa va spun aceste chestiuni, dar nu vreau sa intru in speculatii pe o tema atat de sensibila", a precizat, in context, Iohannis.

"Doar unii care s-au considerat putin mai importanti au fugit la televizor si au povestit despre memorandum", a completat seful statului.

El a subliniat ca memorandumul este secret, motiv pentru care nu poate discuta despre continutul acestuia, scrie Agerpres Presedintele a precizat ca se poate discuta prospectiv despre o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.a subliniat Klaus Iohannis, mentionand ca discutia cu premierul israelian a avut loc inainte de inceperea dezbaterilor pe aceasta tema in tara.