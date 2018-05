"Noi nu ne intalnim fiindca suntem prieteni sau fiindca ne simpatizam. Noi ne intalnim atunci cand discutiile institutionale trebuie sa aiba loc. Nu putem sa nu conducem Romania, nu putem sa nu vorbim fiindca avem divergente politice. Pentru oameni de stat este absolut necesar sa aiba puterea sa treaca peste animozitati politice, peste neintelegeri politice. Asta nu inseamna insa ca trebuie sa cadem in extrema cealalta. Discutiile care vor avea loc intre mine si Guvern sau intre mine si reprezentanti ai Parlamentului vor fi institutionale. Alte discutii informale sau de armonizare nu vor mai exista. PSD, mai concret Dragnea, prin felul in care a procedat in ultima vreme, nu mai prezinta pentru mine un partener de discutie altfel decat strict institutional", a declarat seful statului, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, presedintele a subliniat ca din moment ce la receptia organizata la Palatul Cotroceni de Ziua Europei au fost invitati atat prim-ministrul Viorica Dancila, cat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca acestia sunt bineveniti la eveniment.