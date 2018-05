"Am aflat de aceste discutii. Este foarte rau ca s-a ajuns aici sa se acuze unii pe altii. Nu vreau sa iau partea unuia sau altuia fiindca nu pot sa stiu in realitate ce s-a spus acolo, insa eu cred ca jurnalistii trebuie lasati sa-si faca treaba, si stiristii, si cei care realizeaza alte emisiuni, iar daca vorbim de TVR cred ca cel mai important mesaj pe care pot eu sa-l dau este sa nu se bage politicul in TVR, ci sa lase specialistii sa rezolve problemele, sa faca emisiuni bune", a spus seful statului, citat de epochtimes-romania.com.

Partidul National Liberal a solicitat demisia conducerii Televiziunii publice, respectiv a presedintelui-director general al institutiei, Doina Gradea, a declarat joi purtatorul de cuvant al formatiunii, Ionel Danca.

In urma anuntului, Liviu Dragnea a sustinut ca se va informa despre situatia de la TVR, dupa ce au aparut in spatiul public o serie de inregistrari conform carora directorul general al institutiei, Doina Gradea, ar fi jignit un jurnalist.

Atentionat de jurnalisti ca apelativul folosit de Doina Gradea fata de o jurnalista TVR ar fi fost "cap de porc", Dragnea a spus: "Aoleu! Pai poate iese si doamna de la TVR, doamna Gradea, ca alta doamna, ca e o facatura, a fost un soft care a modificat vocea si..., De unde sa stim acuma?. Sa citesc intai. Eu va promit ca nu are niciun fel de sustinere daca lucrurile stau asa!".

Realizatorul TV Dragos Patraru a criticat, joi, pe pagina sa de internet, conducerea SRTV, mentionand ca doreste sa traga "un serios semnal de alarma cu privire la ce se intampla la televiziunea publica". El o acuza pe Doina Gradea de actiuni de intimidare si cenzura, postand, in acest sens, si niste inregistrari audio.

Uniunea Salvati Romania a cerut audierea in Parlament a directorului Televiziunii Romane, in urma dezvaluirilor jurnalistului Dragos Patraru.