"Am luat decizia, totusi, tinand cont de atitudinea presedintelui din ultima perioada, de a nu participa la sarbatorirea Zilei Europei, pe 9 mai, adica nu voi da curs invitatiei de a merge la Cotroceni la aceasta receptie, pentru ca mie mi se pare ca presedintele, prin declaratiile pe care le-a facut, a jignit grav primul ministru. Si suntem membri ai coalitiei de guvernare si solidari cu primul ministru. Primul ministru cred ca are nevoie de sprijinul partenerilor si, de aceea, am discutat cu colegii mei si am luat hotararea sa nu participam la aceasta receptie", a mentionat liderul ALDE.

Chestionat daca, in urma acestei decizii, nu va fi acuzat, ca ar fi impotriva Europei, Tariceanu a sustinut ca nu isi face probleme din acest punct de vedere.

"Avand in vedere, totusi, ca am fost prim-ministrul care a pregatit Romania pentru aderarea la Uniunea Europeana si am semnat Tratatul de aderare impreuna cu presedintele de atunci, nu imi fac griji pe chestia asta", a precizat el, citat de dcnews.ro.