Conform aceleiasi surse, probele administrate au mai aratat ca, incalcand dispozitiile legale care reglementeaza insotirea demnitarilor, Gabriel Oprea a dispus ca si el sa beneficieze de insotire cu echipaje de politie rutiera cu titlu permanent, formate dintr-un autoturism cu un agent si un ofiter si o motocicleta.

"Din probele administrate in cauza a rezultat ca ministrul Oprea Gabriel a fost insotit in cvasitotalitatea deplasarilor, intr-un regim rezervat de lege exclusiv presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului. Aceste insotiri includeau deplasarile zilnice la sediul Ministerului Afacerilor Interne si cele saptamanale la sedintele de Guvern, imprejurari care nu pot fi calificate ca 'situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta', in sensul avut in vedere de legiuitor. Totodata, Politia rutiera a insotit deplasarile inculpatului Oprea Gabriel la destinatii cu vadit caracter privat (vizite particulare, sediile unor partide politice, restaurante, sedii ale unor televiziuni, revenirea zilnica la locuinta personala), inclusiv in afara programului de lucru si in zilele nelucratoare", se arata in rechizitoriu.

Procurorii mai sustin ca Oprea efectua mai multe deplasari cu coloana oficiala decat presedintele sau premierul, demnitari care puteau sa beneficieze legal de escorta politistilor rutieri.

"Din analiza acestor inscrisuri rezulta ca inculpatul Oprea Gabriel realiza in medie aproximativ cinci deplasari zilnice pe parcursul carora era insotit de echipaje ale Politiei rutiere. Spre exemplu, in intervalul 2 ianuarie - 21 octombrie 2015 s-au realizat 1.602 misiuni de insotire a deplasarilor efectuate de ministrul Afacerilor Interne pe raza municipiului Bucuresti. Numarul total al acestor misiuni este de aproximativ trei ori mai mare decat cele realizate in aceeasi perioada pentru insotirea presedintelui Romaniei si de aproximativ doua ori mai mare decat cel corespunzator prim-ministrului, demnitari indreptatiti la insotire permanenta conform prevederilor legale", se precizeaza in rechizitoriu.

In opinia procurorilor, modul in care a actionat Oprea demonstreaza "o lipsa de intelegere a limitelor atributiilor si prerogativelor sale de ministru, cat si o lipsa vadita de interes fata de situatia continua de risc sporit la care au fost expusi politistii care au fost nevoiti sa asigure aceasta insotire".

Procurorii DNA au dispus pe 2 mai trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina.