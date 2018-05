"Am aflat cu mare tristete de trecerea la cele sfinte a Doinei Cornea. In manualele de istorie, Doina Cornea va fi amintita ca unul dintre liderii miscarii de contestare a regimului comunist si, dupa ’89, ca voce importanta pentru democratie, drepturi si libertati cetatenesti, respectiv ca fondator al nucleului politic care a devenit mai tarziu Conventia Democratica. A fost si va ramane un exemplu pentru tinerele generatii despre ce inseamna curaj, decenta si echilibru. A facut parte din elita intelectuala si politica a Romaniei, intelegand sa isi asume acest rol, fara excese, dar cu mult curaj in a sustine valorile in care a crezut: democratie, libertate de gandire si exprimare.

Personal, imi voi aminti intotdeauna cu mare placere de discutiile pe care le-am avut de fiecare data cand, cu multa generozitate, m-a invitat la Cluj. In anii ’90, am cunoscut-o si respectat-o ca unul dintre sustinatorii constanti ai desprinderii de comunism si ai drumului euro-atlantic al Romaniei. Ulterior, cand am devenit premier si dupa aceea, am avut sansa de a o vizita de mai multe ori la Cluj, unde am avut numeroase dialoguri extraordinare. Am descoperit omul Doinea Cornea si am ramas impresionat de caldura, decenta si echilibrul pe care le-a aratat. De aceea, resimt acum o mare tristete la trecerea la cele sfinte a Doinei Cornea.

In aceste momente grele, doresc sa transmit condoleante familiei. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

Citeste si: