"In primul rand, nu le-am vazut, n-am auzit, n-am citit. O sa ma uit pe ele si sper sa nu fie ceva foarte grav. Daca e ceva foarte grav... ", a declarat Dragnea la Parlament.

Atentionat de jurnalisti ca apelativul folosit de Doina Gradea fata de o jurnalista TVR ar fi fost "cap de porc", Dragnea a spus: "Aoleu! Pai poate iese si doamna de la TVR, doamna Gradea, ca alta doamna, ca e o facatura, a fost un soft care a modificat vocea si..., De unde sa stim acuma?. Sa citesc intai. Eu va promit ca nu are niciun fel de sustinere daca lucrurile stau asa!".

PNL a cerut demisia conducerii Televiziunii publice

"PNL este stupefiat de informatiile care au fost facute publice din interiorul Televiziunii publice despre maniera in care conducerea actuala, numita de PSD, incearca sa preia controlul absolut asupra acestei institutii si sa puna pumnul in gura jurnalistilor critici cu puterea. PNL cere demisia presedintelui-director general al Televiziunii publice, Doina Gradea. Si, daca pana marti nu intelege sa dea curs acestei solicitari, presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu, din partea PNL, o va convoca pe doamna director Doina Gradea la audieri in Comisia de cultura", a afirmat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

Potrivit acestuia, ce se intampla in Televiziunea publica este de neacceptat, cu atat mai mult cu cat ies la iveala "abuzuri de neimaginat din partea unui director general la adresa jurnalistilor, scrie Agerpres.

Realizatorul TV Dragos Patraru a criticat, joi, pe pagina sa de internet, conducerea SRTV, mentionand ca doreste sa traga "un serios semnal de alarma cu privire la ce se intampla la televiziunea publica". El o acuza pe Doina Gradea de actiuni de intimidare si cenzura, postand, in acest sens, si niste inregistrari audio.

Ulterior, mai multi jurnalisti TVR au semnat o scrisoare deschisa, pe care au adresat-o conducerii televiziunii publice si in care isi exprima "indignarea" fata de limbajul folosit de presedintele-director general Doina Gradea la adresa unui reporter.

"Noi, jurnalistii Directiei Stiri a TVR, suntem consternati si indignati de limbajul folosit de presedintele-director general Doina Gradea la adresa unui reporter si a redactiei in general. Ii solicitam doamnei PDG sa ii ceara scuze colegei noastre, un jurnalist onest si profesionist, care a actionat in interesul public. In acelasi timp, ne declaram ingrijorati de dispretul pe care doamna Doina Gradea si domnul Eduard Darvariu il arata fata de principiile si misiunea televiziunii publice si fata de cei care incearca sa le respecte si sa le puna in practica, intr-un peisaj mediatic tot mai dificil si lipsit de reguli. O asiguram pe doamna Doina Gradea ca nu suntem 'hateri de profesie', incercam doar sa ne facem meseria si sa ne respectam publicul, desi de cele mai multe ori nu este deloc usor ", se arata in scrisoarea respectiva, facuta publica pe o retea de socializare de semnatarii ei.