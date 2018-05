In urma anuntului sefului statului de a trimite la Curtea Constitutionala pachetul legilor justitiei si de a sesiza Comisia de la Venetia, presedentele PSD a tinut sa mentioneze: "Sunt absolut sigur ca, in aceasta viata, aceste legi vor intra in vigoare si vor reprezenta un pas important intr-o reforma a Justitiei necesara si dorita".

Liderul social-democrat a mai precizat ca exista "o foarte mare groaza" referitoare la unele prevederi din legile Justitiei si ca "cei ingroziti" l-ar fi influentat pe presedintele Klaus Iohannis sa intarzie intrarea acestora in vigoare, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia.

"In forma in care se prezinta acum, pachetul legislativ de modificare a legilor justitiei nu corespunde nici exigentelor unui stat de drept si democratic, asa cum Constitutia Romaniei proclama emblematic in articolul 1, si nici asteptarilor romanilor, care isi doresc o justitie independenta, bazata pe lege si neinfluentabila. Am decis, ca atare, sa trimit intregul pachet legislativ inapoi la Curtea Constitutionala si, in paralel, sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac un apel catre Curtea Constitutionala de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constitutional comun in Europa si care sprijina statele care doresc sa puna structurile juridice si institutionale in acord cu standardele si bunele practici internationale in materie de democratie, preeminenta a dreptului si a protectiei drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constitutional de urgenta", a spus Iohannis.