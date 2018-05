El a calificat discutiile avute joi, la Parlament, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in prezenta premierului Viorica Dancila si a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, ca fiind unele foarte bune.

Dragnea a adaugat ca discutiile au avut loc in urma unui schimb de scrisori intre el si Mugur Isarescu si a anuntat ca nu este nevoie de o mediere de la nivel inalt, pentru ca nu exista un conflict intre Guvern si BNR. El a adaugat ca aceste scrisori vor fi publicate, scrie Agerpres.



"A fost o discutie de trei ore, destul de serioasa, despre situatia macroeconomica. Ce este important este ca si Guvernul si BNR au convenit ca principalele cauze pentru pentru cresterea inflatiei in aceasta perioada sunt factori exogeni (...) este vorba de factori din afara Guvernului sau BNR - gaze, energie, petrol, care au o contributie masiva la cresterea inflatiei si care nu sunt gestionate nici de Guvern, nici de BNR. (...) Nu exista niciun indiciu ca Romania ar fi in criza sau in prag de criza sau ca exista argumente pentru a se vorbi despre instabilitate. De la inceputul intalnirii, eu am adus in discutie ca nu este cazul, nu este necesara o mediere pentru ca nu exista un conflict intre BNR si Guvern. De asemenea, i-am spus domnului guvernator ca, contrar celor ce sunt spuse in spatiul public de unii cu functii foarte inalte si mai putin inalte, nu exista nicio intentie a PSD sa preia controlul, nu exista nicio intentie a PSD sa preia controlul Bancii Nationale, ba dimpotriva. Domnul guvernator are, asa cum a avut intotdeauna din partea mea (...), sprijin total. (...) Banca Nationala este o institutie sanatoasa, o institutie importanta, un pilon fundamental al stabilitatii macroeconomice si monetare si conducerea Bancii Nationale este o conducere cu experienta si cu foarte multa expertiza", a declarat Liviu Dragnea, la finalul intrevederii cu Viorica Dancila si cu Mugur Isarescu.